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▲ 《愚者之夜》描繪陽光消失、氧氣匱乏的末日世界，人類必須透過「轉花」制度延續文明。（圖／Netflix）

人類變成植物拯救世界 《愚者之夜》在紅什麼？

▲ 作品中的「靈花」是接受轉花手術後的人類最終型態，將持續製造氧氣供他人存活。（圖／Netflix）

▲ 主角神谷十四郎接受「轉花手術」後，人生開始走向無法回頭的命運。（圖／Netflix）

不只是末日漫畫 生命、自由、階級才是真正主題

▲《愚者之夜》透過主角的人生選擇，探討生命價值、自由意志與社會制度等議題。（圖／Netflix）

SUNRISE首度攜手SHAFT Netflix 2026全球獨家播出

▲原作者安田佳澄繪製的動畫化賀圖。（圖／翻攝自X）

「給你一千萬日圓，但你剩兩年能活，之後就只能當一朵花，你願意嗎？」被許多漫畫迷譽為科幻神作的《愚者之夜》即將動畫化！並在2026年於 Netflix 全球獨家上線，官方同步公開前導視覺、首支預告、主要聲優與製作團隊，讓苦等多年的粉絲直呼「有生之年終於等到了！」《愚者之夜》曾獲得《惡之華》作者押見修造、《東京喰種》作者石田スイ的推薦，由漫畫家安田佳澄創作，自2020年起於小學館《Big Comic Superior》連載，日本目前已推出12集單行本，台灣則由尖端出版社代理發行。《愚者之夜》曾入圍「下一部人氣漫畫大賞」，也獲《這本漫畫真厲害！》推薦，是不少漫畫迷心中的反烏托邦代表作。故事設定在遙遠的未來，地球遭厚重雲層籠罩長達100年，陽光無法照射地表，植物大量枯萎，氧氣逐漸耗盡。為了延續人類文明，政府推行名為「轉花」的制度，人們可以自願接受「轉花手術」，獲得1000萬日圓補助金，盡情度過人生最後兩年。兩年後，接受手術的人將完全化為植物「靈花」，持續製造氧氣，成為支撐世界運轉的一部分。「你想過怎樣的人生？」長年在貧窮裡掙扎、失去自由、沒有方向，還是短暫的揮霍、享受人生、恣意妄為，這個問題或許我們都沒辦法回答，作品提供了一個選擇的機會，也讓讀者和角色一起思考。主角「神谷十四郎」因長年陷入貧困與絕望，決定接受轉花手術，希望在人生最後兩年「真正活一次」。然而，隨著故事推進，他逐漸發現，隱藏在制度、政府與社會背後的真相，遠比想像更加黑暗。《愚者之夜》表面描寫的是末日世界，實際上卻探討生命價值、貧富差距、政治權力、器官與生命商品化等議題。作品不斷拋出殘酷的提問「變成花的人，真的是出於自由意志嗎？」、「窮人真的有自由嗎？」當生命可以被量化，死亡甚至成為一份工作，人究竟還擁有多少選擇權，主題圍繞生命、自由、階級，讓讀者不斷思考自己的定位和身而為人的價值，使《愚者之夜》成為近年最受好評的反烏托邦漫畫。值得一提的是，本次動畫是 SUNRISE 與 SHAFT 首度合作推出的電視動畫作品，由曾參與《鈴芽之旅》、《BEASTARS》、《刻刻》等作品的湯川敦之首度擔任系列導演。系列構成則由《我推的孩子》田中仁負責，音樂由《Dr.STONE》加藤達也操刀。聲優陣容方面，主角神谷十四郎將由內山昂輝配音，蓬萊詠子則由壽美菜子擔綱演出，動畫確定將於2026年在Netflix全球獨家播出，正式開播日期仍有待官方後續公布。