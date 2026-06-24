6月中旬中南部連日降下大雨，導致農產品生長受到影響，造成蔬菜短期量少價揚，全聯自明（25）日起連續8天，推出15款平價蔬菜，最低只要36元，這次更首度加入大全聯門市，雙通路同享優惠。家樂福在改名前，最後一期促銷檔期即起至6月30日開跑，實體門市推出近200款民生商品「買1送1」。
全聯啟動平價措施！15款蔬菜特價
全聯表示，自6月25日起至7月2日，配合台北市政府市場處啟動平價措施，除了全台全聯門市祭出優惠活動，這次更首度加入大全聯門市。
本次共推出15款蔬菜限定優惠：
◾產銷履歷牛心番茄原價69元、特價58元
◾產銷履歷馬鈴薯原價59元、特價48元
◾產銷履歷紅蘿蔔原價38元、特價35元
◾把菜原價34元、特價29元
◾彩色甜椒原價85元、特價79元
◾烏殼綠竹筍原價69元、特價65元
◾日本進口山藥（白）原價198元、特價179元
◾進口青花菜原價53元、特價42元
◾韓國大白菜(切)原價88元、特價69元
◾美國西洋芹菜原價98元、特價85元
◾進口洋蔥(袋)原價45元、特價39元
◾鮮採香菇、秀珍菇、杏鮑菇及黑木耳，單入特價38元，任3入108元，平均每入只要36元
家樂福改名前最後優惠！200款商品買一送一
家樂福7月1日正式改名，最後一期促銷檔期即起至6月30日開跑，有多達六頁商品買一送一，實體門市推出近200款民生商品「買1送1」包含零食、冰品、水餃、水、奶粉，以及民生必備用品，像是個人清潔用品、衛生紙、洗衣精等都下殺買一送一優惠；線上平台則祭出不限金額下單送300元、搶18元免運券等五大超狂亮點，成為民眾囤貨的絕佳時機。200款特價商品一次看。
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全聯表示，自6月25日起至7月2日，配合台北市政府市場處啟動平價措施，除了全台全聯門市祭出優惠活動，這次更首度加入大全聯門市。
本次共推出15款蔬菜限定優惠：
◾產銷履歷牛心番茄原價69元、特價58元
◾產銷履歷馬鈴薯原價59元、特價48元
◾產銷履歷紅蘿蔔原價38元、特價35元
◾把菜原價34元、特價29元
◾彩色甜椒原價85元、特價79元
◾烏殼綠竹筍原價69元、特價65元
◾日本進口山藥（白）原價198元、特價179元
◾進口青花菜原價53元、特價42元
◾韓國大白菜(切)原價88元、特價69元
◾美國西洋芹菜原價98元、特價85元
◾進口洋蔥(袋)原價45元、特價39元
◾鮮採香菇、秀珍菇、杏鮑菇及黑木耳，單入特價38元，任3入108元，平均每入只要36元
家樂福7月1日正式改名，最後一期促銷檔期即起至6月30日開跑，有多達六頁商品買一送一，實體門市推出近200款民生商品「買1送1」包含零食、冰品、水餃、水、奶粉，以及民生必備用品，像是個人清潔用品、衛生紙、洗衣精等都下殺買一送一優惠；線上平台則祭出不限金額下單送300元、搶18元免運券等五大超狂亮點，成為民眾囤貨的絕佳時機。200款特價商品一次看。