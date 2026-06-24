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▲金尚品食品參加台北國際食品展，現場健身教練說明蛋白麵優點。（圖／業者提供）

▲金尚品機能麵，也獲得外國客戶的青睞。（圖／業者提供）

台北國際食品展在南港展覽館一、二館登場，台灣機能麵研發與製造的領航品牌「金尚品食品」，以全新機能麵系列產品與極具未來感的創新展館，向全球買家展現台灣健康麵食的研發與製造實力，全面開啟機能麵市場新時代 。金尚品食品今年延續「麵出生的搖籃」品牌精神，將展位打造為一座融合科技與健康的創新基地 。展館現場透過巨型DNA意象裝置、數位科技視覺及珍貴機能原料的展示，全景呈現從天然原料、精密營養研發、嚴格生產製造到市場應用的完整歷程，讓參觀者親眼見證每一根機能麵背後的健康價值與研發能量 。金尚品食品總經理李明軒指出，隨著全球健康飲食風潮興起，消費者對麵食的期待，已從單純的飽足感升級為對營養、機能與生活品質的追求。為此，金尚品持續深耕機能麵開發，精準結合膳食纖維、植物性蛋白與多元天然原料，打造最符合現代人生活需求的新世代麵食 。因應市場結構變化，金尚品機能麵精準切入兩大核心健康需求，一是針對日益龐大的運動健身人口與重視體態的年輕族群，金尚品在保有麵食美味與便利的前提下，導入高蛋白、高纖維等健康元素 ，讓忙碌的上班族與健身族在日常享用美食的同時，也能輕鬆兼顧運動後的營養補充 。其次是，隨著台灣邁入超高齡社會，銀髮族的肌少症與營養補充議題受到重視。許多長者因飲食習慣或咀嚼能力改變，容易出現蛋白質攝取不足的情況。金尚品食品希望透過機能麵產品，讓長輩能以熟悉且容易接受的麵食形式，補充身體所需營養，協助維持肌肉量與日常活動能力，為健康老化提供更多且便利的飲食選擇。此次展出的機能麵系列，涵蓋高蛋白麵、高纖麵、抗性澱粉麵、蕎麥麵及減鹽麵等多項產品，並提供OEM、ODM及共同開發服務，協助品牌客戶快速切入健康食品市場，打造具市場競爭力的產品。作為台灣少數專注於機能麵研發與代工的專業大廠，金尚品已建立從產品企劃、配方設計、包裝規劃到量產製造的，並通過多項國際食品安全認證，是國內外品牌客戶搶攻健康食品市場最強大的後盾。面對快速成長的全球健康食品市場，金尚品食品將持續以創新研發為核心，朝向「台灣第一機能麵代工品牌」目標邁進，攜手更多品牌夥伴共同開創健康麵食產業的藍海商機。