我是廣告 請繼續往下閱讀

市場傳出聯發科有意透過入股或策略聯盟方式，深化與台積電旗下IC設計公司創意的合作，瞄準AI ASIC、先進製程設計服務商機。不過據DIGITIMES報導，台積電已否認，表示「並無此事」。儘管如此，雲端服務供應商加速自研晶片，仍讓聯發科、創意與晶圓代工體系如何分工，成為市場關注焦點。DIGITIMES指出，ASIC成為雲端業者的重要布局方向，創意擁有先進製程Turnkey服務、先進封裝設計及高速傳輸IP能力，長期與台積電合作，市場因而推測，若聯發科進一步整合創意的設計服務，將有助補足ASIC專案所需的製程導入、封裝整合與量產管理能力。不過，業界也指出，若採入股方式，所需資金規模不小，台積電若調整創意持股，也可能牽動創意承接其他客戶訂單時的市場觀感，實際效益仍有待評估。市場聯想的另一原因，是台積電近期持續調整投資布局，4月底全數出清安謀持股，5月再宣布出售部分世界先進股權，業界解讀為台積電將資源集中於先進製程與先進封裝等核心業務。聯發科近年已從手機晶片延伸至AI ASIC，打入Google TPU供應鏈。DIGITIMES指出，先進AI晶片從架構設計、製程導入到封裝與量產，牽涉高度複雜的供應鏈整合。除Google外，聯發科與輝達合作也持續擴大，涵蓋車用、資料中心、AI PC等領域。