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百萬YouTuber蔡阿嘎近日到日本旅遊時，付了200元台幣讓街頭藝人幫兒子畫肖像畫，沒想到他卻在背景音說，回去讓AI生成看誰畫得比較好，影片曝光後遭到全網怒批「不尊重」，而本次炎上事件也遭到日媒報導，讓許多台灣網友看到後，怒批「丟臉丟到國外。」蔡阿嘎日前帶著兩個兒子赴日旅遊時，在街頭花費200元台幣請日本畫家替孩子畫似顏繪肖像畫，事後他用AI生成類似風格的似顏繪，並在社群平台發起投票，要網友比較究竟是AI作品還是真人畫家的作品較優秀。貼文曝光後迅速引發反彈，不少日本與台灣網友認為，將AI生成圖與創作者耗費時間與技術完成的作品直接放在同一個標準上比較，對藝術家專業非常不尊重，批評聲浪持續擴大後，日媒也以「對日本畫家太失禮！批評聲浪湧入，台灣YouTuber道歉」為題報導此事。面對外界批評，蔡阿嘎事後拍攝影片公開道歉，坦言自己沒有意識到「比較」這個行為本身就可能傷害創作者，他表示自己的出發點不是貶低畫家，而是想討論AI技術的進步，但忽略了藝術創作的本質與創作者感受，他也強調：「人類的創作才是藝術的本質，永遠不會被取代。」