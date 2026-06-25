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輝達於台灣時間25日凌晨召開線上股東會，AI基礎建設砸下數千億美元，能否真正轉化為收入，一直是市場最在意的問題。輝達執行長黃仁勳在年度股東會上直接給出答案，他表示，AI已經開始做有用的工作，而且能夠創造獲利。黃仁勳認為，外界不該再把資料中心只看成放置伺服器的地方。未來的AI資料中心更像「AI工廠」，透過運算持續產出Token，再轉換成程式碼、答案、設計、行動與各種服務；當Token能被商業化，每一個Token就成為收入來源。黃仁勳指出，生成式AI先是能寫作、繪圖與回答問題，接著推理模型開始具備思考能力，如今AI代理人已可查詢資料庫、使用工具、撰寫與測試程式，直到任務完成為止。他特別點名GitHub開發者在2023年合併了3億筆Pull Request，2024年增至4億筆，2025年達5億筆，呈現穩定成長；但2026年前幾個月，這個速度幾乎增加到近三倍。黃仁勳指出，全球約3000萬名軟體開發人員，每年薪資規模約3兆美元，他們的工作支撐約100兆美元的全球經濟活動，但在AI代理人的協助下，同一批人力如今可創造接近9兆美元的產出，增加約6兆美元，而程式開發只是眾多需求之一，有用的AI已經到來，AI投資報酬率的問題已有答案，各行各業正加速導入代理人AI。黃仁勳強調，客戶採購輝達系統，關鍵不在於設備初始價格最低，而是每個Token的產生成本、運算吞吐量及最終可帶來的營收。他表示，若AI工廠內的CPU無法跟上GPU運算速度，昂貴的GPU就會閒置，等同於收入流失。因此，輝達後續推出的Vera Rubin架構，將瞄準AI代理人所需的高密度推理與快速反應能力，整合CPU、GPU、網路、儲存及軟體。輝達也以最新營運成果回應市場疑慮。公司上一年度營收達2160億美元，年增65%；資料中心營收達1940億美元、年增68%，顯示AI基礎建設已進入實際部署與擴建階段。黃仁勳指出，各大主要產業都在快速擴建AI工廠，包括Capital One、現代汽車集團、Jane Street及禮來公司等，都正擴大採用輝達基礎設施來部署AI。國際市場營收增加逾兩倍，突破300億美元。接近40個國家、合計代表約50兆美元GDP，正利用輝達基礎設施建置AI工廠。AI基礎設施已不再只是實驗，而是正式進入量產與營運階段。