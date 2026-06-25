我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達於台灣時間25日凌晨舉行股東會，執行長黃仁勳表示，輝達下一代AI架構Vera Rubin已進入全面量產，並認為將成為輝達史上最重要的產品之一，且訂單已經湧入。黃仁勳將輝達產品演進分成三個階段，Hopper主要服務大模型預訓練，Blackwell把推理能力推進到機櫃規模，Vera Rubin則瞄準AI代理人。AI代理人不只回答問題，還必須反覆推理、查閱資料庫、呼叫工具、存取記憶，甚至撰寫及執行程式，直到任務完成。黃仁勳指出，Vera是針對代理人打造的CPU，Rubin是負責推理運算的GPU。搭配NVLink、Spectrum-X、BlueField、儲存與軟體，形成完整的AI工廠架構。黃仁勳強調，Vera Rubin不只是單一晶片，而是一個AI工廠平台。Vera開啟了全新市場，因為傳統CPU是為人類使用情境設計，以「秒」為單位，但AI代理人以「奈秒」為單位，需要極快的反應速度，輝達為此從零開始架構了一個針對AI代理人的CPU。他認為，未來將出現數十億個AI代理人，他們需要一款專為他們打造的CPU，「我們相信這是公司歷史上最重要的產品發布之一」。現在包括大型模型開發商、AI雲端服務商及超大規模雲端業者，都已準備採用Vera Rubin架構，黃仁勳並強調，訂單已開始湧入，Vera是輝達迄今為止最重要的投資之一。