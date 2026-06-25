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輝達於台灣時間25日凌晨召開線上股東會，面對市場關注H200等AI晶片能否重返中國市場，黃仁勳表示，「美國國家安全至上」，公司將遵守所有出口管制規範，也證實，即使美國政府已核發H200出口至中國客戶的許可，輝達目前尚未因此產生營收，同時無法確認產品最終是否能實際進入中國。黃仁勳指出，輝達身為美國企業，有義務兼顧國家安全、經濟安全與美國科技產業領先地位，也強調，相信透過政策，可以既保護敏感技術，又維持美國AI競爭力。黃仁勳表示，資料中心GPU主要供應給原始設備製造商、超大規模雲端業者及雲端服務商，並與合作夥伴、法務、法遵團隊及執法單位合作，確保交易符合規範，已多次阻止企圖走私者，違法人士面臨跨國法律追訴。黃仁勳也強調，「用走私產品拼湊行不通」，若試圖以走私產品拼湊資料中心，不僅建置困難，也難以獲得輝達原廠持續支援、維修等。