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C組最終積分榜

球隊 場次 勝 和 敗 得失球差 積分 巴西 3 2 1 0 +6 7 摩洛哥 3 2 1 0 +3 7 蘇格蘭 3 1 0 2 -3 3 海地 3 0 0 3 -6 0

2026年世界盃小組賽C組賽事於今（25）日全數結束。奪冠大熱門巴西隊展現強大統治力，以3：0輾壓蘇格蘭；而上屆四強黑馬摩洛哥則在兩度落後的驚險局勢下，最終以4：2逆轉擊敗海地。最終，巴西隊與摩洛哥隊同為2勝1和、積分7分，巴西隊憑藉淨勝球優勢奪得C組第一，摩洛哥隊則屈居小組第二，雙雙挺進32強淘汰賽。值得一提的是，C組的最終排名，也將直接牽動身在F組的日本隊在淘汰賽第一輪的對戰走向。目標奪下隊史第六座世界盃冠軍的巴西隊，小組賽最終戰面對蘇格蘭隊，開賽僅7分鐘，巴西當家前鋒維尼修斯（Vinícius Júnior）便輕鬆推射入網。上半場結束前，他再接應隊友的妙傳以頭槌破門完成「梅開二度」，個人在本屆賽事已連續3場破門、狂轟4球，狀態熱到發燙。下半場第16分鐘，前鋒庫尼亞（Matheus Cunha）憑藉個人能力撕裂防線，連續兩場比賽取得進球，為巴西鎖定3：0勝局。更讓全球球迷振奮的是，因傷缺陣許久的頭號巨星內馬爾（Neymar）於下半場第31分鐘替補登場，迎來本屆世界盃首秀，這無疑為巴西接下來的淘汰賽注入了一劑最強力的強心針。另一場C組大戰則高潮迭起。已提前確定淘汰的海地隊放手一搏，在比賽第10分鐘率先破門，這不僅是海地睽違52年（自1974年以來）在世界盃賽場的首顆進球，更一度打亂摩洛哥的陣腳。不過，摩洛哥隊隨即展開反撲。第39分鐘，效力於巴黎聖日耳曼的明星後衛哈基米（Achraf Hakimi）挺身而出挺身破門扳平比分。儘管海地在第43分鐘由前鋒伊西多爾（Wilson Isidor）右腳世界波遠射再度超前，但上半場補時階段，哈基米再度策動攻勢，助攻小將薩伊巴里（Ismael Saibari）破門，薩伊巴里也寫下連續3場世界盃進球的驚人紀錄。下半場摩洛哥總教練調兵遣將，換上大將迪亞斯（Brahim Díaz）等人穩住陣腳，並靠著拉希米（Soufiane Rahimi）在第78分鐘利用角球機會右腳破網，加上尾盤的保險分，最終以4：2逆轉海地，成功搶下32強門票。隨著C組賽事塵埃落定，接下來32強淘汰賽的對戰藍圖也逐漸清晰。C組目前確定晉級的國家有巴西、摩洛哥，小組第三的蘇格蘭握有3分幾分，能否晉級還須看其他小組的結果。本屆改制後的淘汰賽中，C組將與日本隊所在的F組交叉對決。如果日本隊最終以F組第一的身分突圍，他們將迎戰C組第二的摩洛哥，重演上屆四強大軍與亞洲一哥的對決戲碼；若是日本隊以F組第二晉級，則將直面擁有維尼修斯與內馬爾回歸的巴西。而若是日本以小組第三驚險晉級，則有高機率碰上由法國或挪威把持的I組龍頭。不論如何，日本隊的淘汰賽之路，都勢必充滿硬仗。