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「被炸雞耽誤的蛋撻店」終於成真

▲肯德基今年1月也讓蛋撻成為行銷活動中主角，將經典蛋撻升級為「酥皮版」蛋撻。（圖／民眾提供）

KFC變KET！網友笑：終於承認自己是蛋撻店

肯德基總被網友們戲稱是「被炸雞耽誤的蛋撻店」，如今玩笑將變成真的了！， 肯德基還表示將推出蛋撻漢堡、蛋撻鹹粥、蛋撻烤布蕾等瘋狂菜單，到底是真是假，都等著6月27日揭曉。肯德基表示，將於6月27日發起全球首創「國際蛋撻日」，把大家最愛在社群平台上開玩笑的熱哏「被炸雞耽誤的蛋撻店」變成真實活動，即是「肯德基蛋撻專賣店」限時快閃開張，還要加推出蛋撻漢堡、蛋撻鹹粥、蛋撻烤布蕾等菜單，主打讓蛋撻正式接管肯德基菜單。甚至連肯德基爺爺也將「轉職」。此為肯德基自今年1月將蛋撻升級為新版的超級酥蛋撻之後，又再一次以蛋撻為行銷活動主角。消息一出，不僅引起眾人好奇，也有網友披露，店面招牌從「KFC」變成了「KET」，也就是從「Kentucky Fried Chicken」變成了「Kentucky Egg Tart」，不僅如此肯德基承德店還頻頻更換招牌下的紅布條大玩創意哏，包含跟麥當勞嗆說「樓上的，番茄醬借一包！我想沾蛋撻」，後又換成「不演了！我就是一間蛋撻店」，各種新花樣的實照，在Threads上瘋傳，網友甚至以「開了那麼多年終究是瘋了」來形容此舉。，意圖讓蛋撻站上C位。究竟這波「蛋撻專賣店」會如何呈現？肯德基也保密到家，僅能等到屆時揭曉。