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黃取榮二審改判6年刑期 何仁傑逆轉無罪

將機密資料混合公開資訊 用假「五子棋」app傳給中方

刺探總統出訪細節、選舉行程及外交部長行程

中國每季付款 黃取榮收受497萬、邱世元221萬

民進黨前資深黨員黃取榮涉嫌遭中共中央軍委會情報人員吸收，返台後發展共諜組織，並吸收民進黨民主學院前副主任邱世元、前副總統辦公室諮議吳尚雨、前外交部長吳釗燮任內助理何仁傑等人，刺探、蒐集並外洩副總統出訪、選舉行程及外交部機敏資料給中國情報單位。而此案經上訴，台灣高等法院今（25）日二審改判黃取榮6年徒刑、邱世元5年、吳尚雨3年，何仁傑則逆轉獲判無罪，全案仍可上訴。針對此案被告，台北地院一審重判黃取榮10年徒刑，何仁傑8年2月，邱世元6年2月，吳尚雨4年。不過，高院今二審改判，黃取榮依《國家機密保護法》判5年2月，另依《洗錢防制法》判1年4月，併科罰金60萬元，應執行6年，未扣案犯罪所得87萬元沒收；邱世元依《國家機密保護法》及《洗錢防制法》應執行5年，併科罰金10萬元，沒收犯罪所得45萬1500元；吳尚雨改判3年。至於何仁傑，一審原判8年2月，高院改認定無罪。檢方起訴指出，黃取榮2003年赴中國經商、就讀暨南大學期間，結識中共中央軍委會情報人員並遭吸收，返台後於2017年介紹邱世元接觸中方情工人員，成為在台下線，負責物色、接觸及吸收國人，刺探、蒐集政府機關機敏資料。檢方認定，黃取榮另於2022年吸收何仁傑，並透過偽裝成「五子棋」app的傳輸軟體，將取得的外交部機密、台美貿易倡議、首長行程及友邦相關資料，混合公開資訊後撰寫成分析報告，再傳送給中方情工人員。檢方查出，黃取榮透過邱世元找上吳尚雨，取得總統出訪巴拉圭行程細節，以及副總統國內選舉行程等資料。吳尚雨則基於與邱世元的交情，將資料傳送、交付給邱世元。起訴內容也指出，黃取榮與邱世元另透過何仁傑取得台灣與友邦接見、經貿合作架構與目標等資料。何仁傑則於2023年間利用確認外交部長行程、業務人員向部長報告或私下查看資料的機會，將2份公務秘密及1份機密交給黃取榮。檢方並查出，中共按季支付黃取榮、邱世元工作報酬，再透過地下匯兌匯回台灣。黃取榮被認定收受約497萬元，邱世元約221萬元；吳尚雨、何仁傑則未查獲不法所得。一審指出，黃取榮等人長期從事黨職或公職，應知效忠國家的重要性，卻刺探、蒐集、洩漏及交付涉及外交資訊及首長行程等重要情報，讓我國外交處境雪上加霜，助長中共「三戰」作為，危害國家外交安全，因此應嚴厲苛責。