「起司，Gromit！」陪伴無數人長大的《酷狗寶貝》、《笑笑羊》以及《落跑雞》，背後的英國停格動畫公司「阿德曼動畫」迎來50周年。近日，兩位共同創辦人彼得．羅德與大衛．史普羅克斯頓，於英王查爾斯三世（King Charles III）生日授勳名單中雙雙獲封「爵士」，表彰兩人近半世紀以來對全球動畫產業、創意文化及慈善事業的貢獻。
從小工作室到世界動畫傳奇 打造無數經典角色
阿德曼動畫成立於1976年英國布里斯托，最初只是一間小型動畫工作室，卻憑藉細膩的黏土停格動畫技術與充滿英式幽默的故事風格，逐漸成為全球最具代表性的動畫公司之一。
旗下最知名作品包括《酷狗寶貝》、《笑笑羊》、《落跑雞》、《酷狗寶貝：企鵝的復仇》、《笑笑羊大電影》等，其中《酷狗寶貝》系列更曾四度獲得奧斯卡最佳動畫短片，阿德曼至今累積抱回4座奧斯卡、17座英國電影學院獎（BAFTA）及超過180項國際獎項，被譽為停格動畫的最高殿堂。
即使在3D動畫與CG技術盛行的今天，阿德曼仍堅持以手工製作黏土角色、逐格拍攝的方式創作，每一秒畫面都需要拍攝24張照片，也讓作品保有難以取代的溫度與質感。
創辦人：這份榮耀屬於所有阿德曼人
對於獲封爵士，彼得．羅德與大衛．史普羅克斯頓共同表示，這項榮耀並非屬於兩人，而是屬於過去50年來所有參與阿德曼動畫製作的藝術家、動畫師、技術人員及合作夥伴。
兩人表示，阿德曼一路走來，始終仰賴無數優秀創作者共同努力，才能打造出一部又一部深受全球觀眾喜愛的作品，因此這份殊榮也是整個團隊共同努力的成果。
50周年推出紀念硬幣 《酷狗寶貝》《笑笑羊》都入列
除了創辦人獲封爵士外，阿德曼成立50周年也迎來另一項里程碑。英國皇家鑄幣局（Royal Mint）日前推出阿德曼50周年紀念50便士硬幣，將人氣角色刻印於硬幣上。
包含《酷狗寶貝》的華力士、阿高、《笑笑羊》主角Shaun、《落跑雞》角色，以及經典角色 Morph 等，象徵阿德曼半世紀來對英國文化及全球動畫的深遠影響。
值得一提的是，近日在法國安錫國際動畫影展上，阿德曼宣布攜手寶可夢打造全新定格動畫《寶可夢故事集 荒誕冒險記 蔥遊兵與皮丘》，由蔥遊兵與皮丘展開伽勒爾地區冒險，預計於2027年推出。
《笑笑羊》系列最新電影《小羊肖恩：苔蘚底的野獸》，由《笑笑羊大電影》導演馬克．伯頓執導，也將於今年9月18日上映。
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阿德曼動畫成立於1976年英國布里斯托，最初只是一間小型動畫工作室，卻憑藉細膩的黏土停格動畫技術與充滿英式幽默的故事風格，逐漸成為全球最具代表性的動畫公司之一。
即使在3D動畫與CG技術盛行的今天，阿德曼仍堅持以手工製作黏土角色、逐格拍攝的方式創作，每一秒畫面都需要拍攝24張照片，也讓作品保有難以取代的溫度與質感。
對於獲封爵士，彼得．羅德與大衛．史普羅克斯頓共同表示，這項榮耀並非屬於兩人，而是屬於過去50年來所有參與阿德曼動畫製作的藝術家、動畫師、技術人員及合作夥伴。
兩人表示，阿德曼一路走來，始終仰賴無數優秀創作者共同努力，才能打造出一部又一部深受全球觀眾喜愛的作品，因此這份殊榮也是整個團隊共同努力的成果。
除了創辦人獲封爵士外，阿德曼成立50周年也迎來另一項里程碑。英國皇家鑄幣局（Royal Mint）日前推出阿德曼50周年紀念50便士硬幣，將人氣角色刻印於硬幣上。
包含《酷狗寶貝》的華力士、阿高、《笑笑羊》主角Shaun、《落跑雞》角色，以及經典角色 Morph 等，象徵阿德曼半世紀來對英國文化及全球動畫的深遠影響。
《笑笑羊》系列最新電影《小羊肖恩：苔蘚底的野獸》，由《笑笑羊大電影》導演馬克．伯頓執導，也將於今年9月18日上映。