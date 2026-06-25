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▲台中市西屯區水湳經貿園區內的臺中國際會展中心(圖／市政府提供)

▲北屯區的「台中巨蛋」工程進度穩健(圖／市政府提供)

2026年全台施政滿意度最新民調出爐，台中市以近6成7的亮眼滿意度再度交出亮麗成績單。《遠見雜誌》分析指出，市民對台中近年來重大公共建設陸續推動、並逐步展現成果的「實質蛻變」極為有感。而這股建設熱潮，正與台中的經濟脈搏緊密相扣。根據經濟部115年第一季最新統計，台中市在公司與商業登記等多項指標中再度摘下5項全國第一，寫下「連續20季奪冠」的經濟紀錄。細究這座城市的成長動能，市府近年來落實的「前店、後廠」與重大交通骨幹建設，無疑是催動製造與消費雙引擎、助攻經濟創高峰的核心關鍵。經發局長張峯源表示，中台灣雖坐擁全球高精密機械、半導體與光電產業的「黃金縱谷」，過去卻因缺乏國際級會展場地，廠商常面臨「在台中製造、去台北參展」的窘境。隨著「台中國際會展中心」場館正式啟用，這項中台灣產業界期盼數十年的重大建設，終於補齊了「前店後廠」的最後一塊拼圖。產業界人士進一步指出，會展中心的啟用不僅是建築物的落成，更是商業模式改變，前店後廠高效對接，由於會展中心緊鄰大肚山產業聚落，國際買主在展場看中最新智慧製造設備後，不到一小時車程即可深入「後廠」實地考察生產線。拉動百億隱形訂單，這種高效的經貿對接模式，在今年開展的多場國際大型展覽中展露無遺，不僅為會展周邊旅宿、餐飲灌注強大消費動能，更實質拉動百億級的隱形外銷訂單，讓台中正式掌握國際經貿的「主場優勢」。在交通建設方面，縱貫市區交通動脈的「捷運藍線」已進入實質工程階段，這條連結台中港與市中心的關鍵軌道，正引發新一波的「軌道經濟」翻轉效應。公共工程的投入不僅是政府預算的去處，更是引導民間資金流向的風向球。市府配合捷運藍線推動的TOD模式，規劃沿線多處土地聯合開發案，已成為今年國內外壽險大咖與大型建商爭相插旗的焦點。經發局長張峯源市場分析，捷運藍線不僅將縮短山海屯區的通勤時間成本、提高城市運作效率，其所帶動的沿線商業地產開發、辦公總部群聚效應，預期將為台中未來十年的地產經濟與商業服務業，奠定不可動搖的剛性支撐。除了剛性的經貿與交通，軟性的文藝體育產業也是近年台中市政府拉動經濟的另一箭頭。位於北屯區的「台中巨蛋」工程進度穩健，搭配周邊水湳經貿園區的綠美圖等重大文教建設，正逐步形塑出獨特的「盛典經濟圈」。市府還同時透過水湳「台中超巨蛋BOT開發案」，成功吸引高達600億元的民間投資，打造兼具運動、演藝、商場的多功能園區。未來，巨蛋不僅能承辦國際頂級賽事與大型巨星演唱會，更將扮演強大磁吸人流關鍵角色。這種由「盛典」衍生出的高留宿率、高客單價消費，將使北屯與水湳一帶成為中台灣最具活力的新興商圈，進一步優化台中的產業結構，提升服務業的產值佔比。台中市近年的經濟表現，重大建設的推動顯然扮演了「築巢引鳳」的關鍵角色。市府透過精準的施政藍圖與高效率的工程執行力，將公共建設轉化為實質的經濟紅利。當國際會展中心、捷運藍線與巨蛋園區從政見化為地標，台中市不僅成功在製造業升級與消費經濟之間建立雙軌驅動引擎，更為中台灣的永續發展，打下最堅實的硬實力基礎。(台中市政府經濟發展局廣告)