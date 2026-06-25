我是廣告 請繼續往下閱讀

陸委會副主委梁文傑日前針對鳳梨釋迦發言引發爭議，國民黨主席鄭麗文則稱結果鄭麗文在台東同框縣長饒慶鈴疾呼「吃鳳梨釋迦就可以推動和平」，更嗆政府「芒果不賣中國賣巴黎？」對此新北市議員卓冠廷表示，日本首相高市早苗都在積極幫日本重要產業鏈去中化了，鄭麗文還想把台灣農業送去中國，給「習近平柔軟的手」掐脖子，「喜歡習近平柔軟的手，那是你家的事，你自己去就好」。卓冠廷表示，中國今年初起利用稀土資源對抗美日，日本的骨氣是開始針對國內重要工業開拓資源、脫離對中仰賴。同樣是長年被中國掌握命脈的台灣農業外銷，台灣政府近年也是積極拓展外銷國，不要把雞蛋放同個籃子。結果鄭麗文在台東，還在嗆「嗆政府芒果不賣中國賣巴黎？」卓冠廷說，高市早苗都對習近平硬起來了，鄭麗文還在和平大市場，真的笑死人。日本首相高市早苗只因為發表了挺台言論，就遭到北京報復，包含工業命脈的「鎢」與「稀土」出口直接被凍結。她不僅拒絕收回言論，根據彭博社的掌握，明年11月的APEC峰會上也傾向不安排跟習近平會面。同時，七大工業國（G7）都已經達成共識，要在2030年前把關鍵元素的對中依賴度砍到60%以下。卓冠廷表示，全世界都在警惕中國，然後台灣最大在野黨、最大地方執政黨，要台灣放掉海外市場活路，鄭麗文大肆宣稱「吃鳳梨釋迦就可以推動和平」，還說「銷到巴黎去可以真的保障我們農民農友、我們芒果的市場嗎？」最後卓冠廷說，鄭麗文喜歡習近平柔軟的手，那是你家的事，你自己去就好，「台灣人沒有想要被那雙柔軟的手掐死死」。