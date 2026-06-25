受米克拉颱風、鋒面及西南風影響，今（25）日雨勢達到巔峰，中央氣象署今天上午11時最新「雨量預報」資料顯示，今天下午2時至明天下午2時，「台中、南投、雲林、嘉義、高雄、台東」等6縣市山區，達到停班停課標準，不過是否停班停課，實際狀況仍由地方政府判定。
🟡6/26最新停班停課！氣象署雨量預估
據雨量預測上，未來24小時，「台中山區、南投山區、雲林縣山區」預估150至250毫米、「嘉義縣山區、高雄市山區、台東縣山區」200至340毫米這些區域，共計6縣市達到停班停課標準。
氣象署說明，米克拉颱風北上，加上鋒面接近西南風增強，台灣天氣相當不穩定，南部有局部豪雨出現，預計會持續到週六上半天。不過鋒面影響下，周六及周日降雨機率仍高。
今日南部近山區有豪雨等級以上降雨，宜蘭及花蓮午後也有顯著雨勢，今晚到明日清晨西半部也有顯著降雨；周五鋒面持續影響，各地有陣雨或雷雨，西半部以及東南部有局部豪雨；下周日鋒面北移降雨趨緩；下周一剩下南部有局部雨；下周二、下週三回到多雲到晴，午後有雷陣雨的夏季天氣型態。
🟡豪雨假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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據雨量預測上，未來24小時，「台中山區、南投山區、雲林縣山區」預估150至250毫米、「嘉義縣山區、高雄市山區、台東縣山區」200至340毫米這些區域，共計6縣市達到停班停課標準。
今日南部近山區有豪雨等級以上降雨，宜蘭及花蓮午後也有顯著雨勢，今晚到明日清晨西半部也有顯著降雨；周五鋒面持續影響，各地有陣雨或雷雨，西半部以及東南部有局部豪雨；下周日鋒面北移降雨趨緩；下周一剩下南部有局部雨；下周二、下週三回到多雲到晴，午後有雷陣雨的夏季天氣型態。
🟡豪雨假、停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。