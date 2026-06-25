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▲二伯近日接下服裝品牌代言，分享兼顧家庭與事業的自信哲學。（圖／ＰＰ石墨烯塑崩粒線褲 提供）

人氣YouTuber二伯近年經營個人電商品牌《hahababy》有聲有色，今（25）日驚喜宣布正式成為服飾品牌代言人，身為斜槓創業媽媽，二伯在忙碌的事業與家庭生活中，依然保持自信亮麗的狀態，這次接下代言也特別分享了自己的「修身保養秘訣」，以及一路走來如何平衡身心壓力，她也提到當遇到創業壓力的崩潰時刻，老公蔡阿嘎就是他的最佳夥伴。面對創業與家庭雙重壓力，二伯大方坦承：「當然會有崩潰的時候！」但面對壓力，她選擇不糾結，「若感覺累了或快崩潰，我第一件事就是先找先生（蔡阿嘎）聊聊。」她感性地說，兩人從年輕打拚至今，蔡阿嘎不僅是枕邊人，更是好友，「他總能給我很多力量與實質建議。」二伯也分享了心態轉變的祕訣：「後來我學習不要苛求每個角色都要做到100分，只要每一天都有盡力，那就很好了。」作為同樣為家庭付出的媽媽，二伯特別向全天下母職喊話。她觀察到，許多媽媽總是習慣將小孩與家人擺在第一位，將自己放到最後。對此，二伯給予了最真誠的建議：「無論如何，每天一定要留一點時間給自己！不管是休息、運動、保養，甚至只是跟朋友聊天都好。當把孩子與家人放在第一位時，一定要學會先愛自己、照顧好自己，才有能量去愛人。」這番話道出許多現代女性的心聲，也讓大眾看見二伯在亮麗外表下，那份溫柔而堅韌的母親力量。