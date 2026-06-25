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水果外銷版圖改變 日本、美國成主力市場

陸委會近日爆出鳳梨釋迦相關爭議後，國民黨立委翻出總統賴清德過去曾公開表示喜愛鳳梨釋迦，並向農民喊出「絕不會讓農民孤單」的承諾，質疑這些話是否只在選舉期間有效。對此，賴清德今天首度公開回應，強調台灣農產品面臨的挑戰不只是單一事件，而是全球市場競爭格局早已改變。停駛5年多的台鐵集集支線今（25）日全線恢復通車，交通部與台鐵公司在終點站南投車埕舉辦通車典禮。賴清德出席致詞時，除了談到交通建設，也特別提及農產品外銷議題。賴清德表示，中央政府持續支持南投茶產業發展，這次台美關稅談判中，成功爭取台灣茶葉輸美零關稅待遇，「這個非常、非常不容易喔！」未來將有助提升台灣茶葉在國際市場的競爭力。他指出，許多人仍認為中國是台灣農產品最大的出口市場，但實際情況早已不同。過去20、30年間，不少台灣農民將技術與品種帶到中國發展，如今中國大規模種植相關作物，與台灣形成直接競爭關係。賴清德表示，近年中國對台灣農產品政策經常變動，時常以衛生標準或檢驗規格為由限制進口。近期更有15種水果、11種蔬菜及8種漁產品，共34項農漁產品遭取消零關稅待遇，讓業者面臨更大壓力。他進一步以台東釋迦為例指出，輸往中國面臨高達29％的關稅，「29％其實很難競爭的啦！」在高關稅與市場競爭雙重夾擊下，農產品出口必須尋找更多元的市場布局。目前台灣水果最大的外銷市場已是日本，農產品最大的出口市場是美國。政府也藉由此次與美國的關稅談判，替農漁產品爭取更多機會。除了南投茶葉獲得零關稅待遇外，台南、屏東、高雄出產的芒果，以及火鶴花、蝴蝶蘭等農產品，都成功取得零關稅優惠。他強調，希望未來不只是工業產品，台灣農漁產品也能行銷全世界，並以台灣芒果在法國市場熱賣為例，表示「賣得很貴很貴齁！這個就是我們要走的方向。」