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▲大谷翔平喜迎二寶卻被網友炮轟！（圖／大谷翔平ＩＧ）

▲大谷翔平疑似對好球帶挑戰判斷感到不滿，隨後捕手拉辛發生捕逸，也讓投捕默契問題浮上檯面。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯道奇隊王牌大谷翔平在迎接二寶誕生後，24日（台灣時間25日）復出客場對戰雙城隊，不僅以亮眼表現拿下本季第8場勝投，賽後也首度親口確認第二個孩子是男寶，笑說「他太可愛了」，慈父形象融化全場。自20日在Instagram宣布妻子真美子誕下二寶後，大谷翔平沉寂數日後正式復出。賽後接受媒體採訪時，被問及第二個孩子的性別，他簡短而直接地回答：「是的（男孩）」，並難掩為人父的喜悅，真情流露說出「哦，他太可愛了」。不過大谷也坦言，二寶剛出生就得立刻出發客場旅行，讓他相當放心不下：「我得馬上開始公路旅行，所以有很多事情讓我擔心。」大谷翔平就讀岩手縣花卷東高中時，曾在「人生規劃表」中寫下28歲生兒子、31歲生女兒的目標。如今31歲的他，雖然順序顛倒——先有女兒再有兒子，但一兒一女的家庭夢想依然實現，令球迷津津樂道。與去年第一個孩子（女兒）出生時不同，大谷這次並未被列入陪產假名單，僅缺席一場比賽便迅速回歸。復出首戰表現相當亮眼，先發6局僅被打出5支安打，失3分（2分自責分），送出8次三振，以89球完成任務，自責分率僅1.58，順利收下本季第8場勝投。這場比賽大谷翔平的球速令人咋舌，第二局面對九號打者克雷德勒時，投出時速101.7英里（約163.7公里）的強力快速球，平了他在大聯盟的個人最速紀錄。全場平均快速球時速達99.8英里（約160.6公里），單場16顆球超過100英里，是本季最快的一場表現。值得注意的是，賽前外界擔憂的左膝發炎與右手中指水泡等傷勢，在這場比賽中完全看不出影響，讓道奇隊球迷大大鬆了一口氣。