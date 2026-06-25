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▲選手於北屯國民暨兒童運動中心滑冰場進行場地測試(圖／運動局提供2026.6.25)

中台灣終於有專業滑冰場了！耗資 9 億多元建造的台中「北屯國民暨兒童運動中心」宣布將於7月3日開幕，其中最受矚目的「中部首座標準滑冰場」也將同步啟用。為了讓大眾搶先一睹風采，市府運動局祭出好康，自明（26）日起連續 7 天舉辦試營運活動，每日 12 小時開放滑冰場、游泳池及健身房免費進場，預期將掀起一波「冰上運動」體驗熱潮。運動局(24)日特別邀請台中在地的競速滑冰及冰壺優秀選手進場測試，透過實際的滑行與專業訓練，全面檢視冰面品質及場館設備。選手們在實測後皆對場地給予高度肯定，也象徵北屯國兒運在正式營運前，邁入了追求卓越品質的重要里程碑。運動局長游志祥表示，北屯國兒運基地面積達 1.2 萬平方公尺。館內最大亮點正是「中部唯一符合標準規格的滑冰場」，未來不僅能提供競速滑冰、花式滑冰、冰上曲棍球及冰壺等項目的專業訓練與賽事使用，平時也將開放一般民眾體驗，讓冰上運動真正走進市民的日常生活中。市議員賴順仁指出，北屯區人口持續增長，市民對於優質運動與休閒空間的需求日益迫切。北屯國兒運不僅擁有全台頂尖的硬體設備，更兼顧了兒童與大眾的運動權益。這座運動中心的落成，不僅回應了地方多年來的期盼，未來正式啟用後，勢必成為北屯居民最優質的休閒去處，同時也為中台灣培育更多冰上運動好手。運動局表示，除了吸睛的滑冰場外，館內也規劃了游泳池、體適能中心、綜合球場及多功能教室等全方位設施。同時，場館在設計上導入多項創新與節能科技，一舉榮獲第 32 屆中華建築金石獎、2025 國家卓越建設獎及台中市政府公共工程獎優等肯定，並取得黃金級綠建築與合格級智慧建築標章，是一座兼具運動、休閒、永續與智慧化的現代化場館。6月26日至7月2日試營運期間，B1 的「冰上樂園」每日將開放 4 個體驗梯次。為了兼顧公平性，每梯次除了網路預約名額外，皆特別保留 50 名現場排隊名額；此外，游泳池及健身房也備有充足的體驗名額。市民朋友把握這7天的免費機會，攜家帶眷前來感受全新運動中心的魅力。