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米克拉颱風外圍環流與鋒面來勢洶洶！中央氣象署預估今(25)日至明日上午將迎來劇烈降雨。台中市政府水利局嚴陣以待，宣布已全面完成防汛整備，全力監控各區水情。水利局表示，目前台中市5座大型抽水站（中興、五張犁、后溪底、車籠埤、湖日）已完成運轉測試，改由人員24小時進駐守候；全台中的防汛物資也已備妥2萬包沙包與448片防水擋板。為了讓防災更智慧，市府建置了超過1,000部水情監測設備，隨時掌握各地雨量與路面淹水狀況。其中，柳川親水水岸更導入「AI人形辨識技術」，只要水位觸及警戒線，系統就會自動發送警訊，勸離周邊民眾。水利局呼籲，暴雨期間請市民務必遠離山區、河川等危險區域，並可趁雨勢稍歇清理住家周邊排水孔。建議民眾手機下載「台中水情」APP即時掌握災情，若遇緊急狀況，請立刻撥打1999或119通報，市府將第一時間派員處理。