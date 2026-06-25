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▲蔡阿嘎直接拍影片怒反擊酸民。（圖／翻攝自蔡阿嘎FB）

百萬YouTuber蔡阿嘎日前到日本旅遊時，花了200元台幣請街頭畫家幫兒子畫肖像畫，不料之後卻拿AI圖做對比，遭批不尊重畫家，就連日媒也以「對日本畫家太失禮！批評聲浪湧入，台灣YouTuber道歉」為題，報導該事件，讓台灣網友罵他是丟臉丟到國外。而對此，蔡阿嘎今（25）日忍無可忍發影片反擊，痛批酸民是為了酸而酸。蔡阿嘎在今日發文反擊，他在文中強調那3篇引發爭議的動態導向，是想告訴大家：「畫家畫得很好！」但在3篇動態中，部分網友卻僅看了前面兩篇就開轟，「它那是一種故事性，第一個我讓他畫一張200塊，我用AI算一張，前情提要要對決，第二張我放了那一張AI做出來的圖，有稱讚AI畫的好嗎？」並最後在第3張稱讚畫家畫的好，「表示我喜歡（畫家的畫），畫家贏了。」強調3篇最終導向就是要稱讚畫家的作品。蔡阿嘎也表示會尊重外界理性建議，但怒批酸民：「只會斷章取義、惡意扭曲、並且無限上綱的酸民，我不敢恭維。」直接開轟：「為了酸而酸、為了黑而黑。」蔡阿嘎日前在日本請街頭畫家畫肖像，之後用AI生成類似風格的顏繪，並在社群平台發起投票，要網友比較哪個作品較優秀。貼文曝光後迅速引發反彈，怒批他不尊重畫家。面對外界批評，蔡阿嘎事後公開道歉，坦言自己沒有意識到「比較」這個行為本身就可能傷害創作者，他表示自己的出發點不是貶低畫家，而是想討論AI技術的進步，他也強調：「人類的創作才是藝術的本質，永遠不會被取代。」