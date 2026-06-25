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韓股歷經大幅震盪後，摩根大通仍維持樂觀看法，並將韓國列為亞洲首選市場。小摩最新報告建議投資人逢低加碼、維持對韓股的高比重配置，同時把KOSPI 12個月基本情境目標上調至12500點，牛市情境更一口氣喊到15000點。以KOSPI於台灣時間25日截稿前約8950點，若牛市情境成真，仍有超過65%的上行空間；即使在相對保守的熊市假設下，小摩也將目標看至8000點。記憶體循環成關鍵小摩看多韓股的核心理由，在於AI資料中心持續擴建，帶動記憶體與相關硬體業者獲利快速放大，參與AI基礎建設的科技企業，獲利規模已大到可對企業、家庭與政府產生財富效果，不再只是單一產業的景氣循環。報告也對記憶體產業維持「更久、更強」的看法，三星電子、SK海力士等權值股仍是支撐韓股評價的重要力量。小摩認為，全球投資人對韓國市場的持股比重仍偏低，後續買盤仍有增加空間。槓桿資金與外資調節成變數不過，小摩也提醒，韓股高波動特性短期恐難消退。追蹤韓國資產的槓桿型ETF規模已達約500億美元，期貨、選擇權與反向ETF交易增加，可能放大市場漲跌。此外，三星與SK海力士市值快速攀升，也可能觸及部分新興市場基金的持股上限，出現股價走高反而引發被動調節的現象。小摩認為，AI與記憶體仍是韓股主軸，但投資人須留意槓桿交易與外資賣壓帶來的短線震盪。