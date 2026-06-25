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台北股市今（25）日止跌反彈，終場上漲211.66點或0.46%，收在46255.26點，成交量為1.3兆元。帶動新掛牌主動式ETF表現回溫，主動凱基台灣（00407A）今（25）日上市第2天迅速收復10元發行價，早盤最高來到10.07元，終場則是上漲0.07元或0.71%，收在9.95元。根據最新資料顯示，00407A每股淨值約為9.85元，以今日盤中高點計算，溢價幅度一度超過2%，也因此，投資人進場前仍需留意市場價格與實際淨值間的差距。「凱基台灣主動式ETF（00407A）」是國內首檔「不配息」台股主動型ETF，相較於市場現有20檔主動台股ETF，多數主打月配、季配或年配息，00407A則選擇完全不配息，將股息持續留存在基金內再投資，希望透過長期複利效果，提升資產累積效率。在投資策略上，00407A採主動選股機制，結合基本面與量化分析，透過「人機協作」方式調整投資組合，並從產業趨勢、價值發掘、全球供應鏈布局及多因子模型等四大方向篩選標的，鎖定未來3至5年具成長潛力的台灣科技供應鏈企業。