我是廣告 請繼續往下閱讀

效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平日前與愛妻真美子迎接第2子，今（25）日賽後受訪時，大谷也談到當「二寶爸」的心得。他透露第2子為兒子，也坦言照顧2個人比照顧1個人還要辛苦2倍以上；不過被媒體問到人生規畫表時，大谷卻笑說完全不記得了，「畢竟是高中時寫的東西，有些部分當時也只是為了想把表格填滿，才硬寫上去的。」大谷今日先發對決明尼蘇達雙城隊，主投6局失3分（2分責失），被敲出5安，另外送出8次三振、2次保送，最終道奇隊以4：3獲勝，大谷進帳本季第8勝。日前大谷與愛妻迎接第2子的誕生，今日賽後也向媒體分享當「二寶爸」的心得，並透露是兒子，「真的非常可愛。不過，孩子一出生，我馬上就必須出遠門到客場比賽，所以擔心的心情可能比較多一點。」當媒體詢問大谷會不會期待孩子們到場看他打球時，他表示，「能打到什麼時候我自己也不知道呢。首先，我希望能努力維持到這份合約結束。至於孩子們的未來，我覺得讓他們自己決定就好，而我自己，就是要在工作上好好加油。」去年4月與真美子迎接大女兒出生時，大谷曾說是「幸福的睡眠不足」，不過他這次表示，「果然照顧2個人比照顧1個人要辛苦2倍以上。我會盡量把球場和家裡分開的，感覺上是這樣。雖然我覺得不需要在兩邊都做到完美，希望能和大家一起開心度過這段時光。」大谷在就讀高中時期，曾寫下一張人生規畫表（人生九宮格），每當創下1次重要紀錄、達到里程碑時，都會被媒體拿出來討論。尤其是上面寫著31歲時會迎接第2個小孩，而這個目標也實現，但大谷面對這個問題時，卻笑說，「完全不記得了。全部都忘光了，畢竟是高中時寫的東西，有些部分當時也只是為了想把表格填滿，才硬寫上去的。」📍18 歲：和大聯盟球隊簽約✔️📍19歲：學習英文、升上3A✔️📍20歲：上大聯盟、年薪15億日元✔️📍21歲：進入先發輪值、單季16勝（目前最多15勝）📍22歲：獲得賽揚獎📍23歲：入選經典賽日本隊📍24歲：投出「無安打比賽」✔️ 、達成單季25勝📍25歲：投出全世界最快的175公里速球📍27歲：✔️📍28歲：長子出生📍29歲：第2度投出「無安打比賽」📍30歲：成為大聯盟日本最多勝投手📍31歲：長女出生✔️📍33歲：次子出生📍34歲：第3度拿下世界大賽冠軍📍35歲：入選經典賽日本隊📍36歲：締造最多三振紀錄📍37歲：長子開始學打棒球📍38歲：成績衰退，開始考慮退休的事📍39歲：決定打完今年球季，明年退休📍40歲：生涯最後一戰投出「無安打比賽」📍41歲：返回日本📍42歲：將美國棒球系統引進日本📍57歲：從球界正式退休📍58歲：回岩手縣故鄉📍59歲：擔任少棒聯盟監督📍60歲：前往夏威夷旅行