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▲林志玲（中）在品牌活動上展現一貫的優雅和溫婉。（圖／大同鋁業提供）

▲林志玲（左）和大同鋁業總經理張哲碩（右）一起比出愛心。（圖／大同鋁業提供）

林志玲接任文化內容策進院（文策院）董事，9天後發聲明請辭，引發外界熱議。今（25）日她出席品牌代言活動，是她在風波後首度在台公開亮相。她提到：「人生其實也經歷過很多風風雨雨，也有莫名感到沮喪的時刻。」但只要看到孩子愉悅的笑容，她就覺得是最大的幸福。在辭去文策院董事後，林志玲曾經在上海迪士尼的10週年活動亮相，返台在公開場合出現是第一次，心情看來沒有受到影響，氣質依然優雅，坦言：「今天出門風雨特別大，人生其實也經歷過很多風風雨雨，包括生活中的壓力和挑戰，也有莫名感到沮喪的時刻。」外界始終認定林志玲的EQ過人、形象正面，她也透露自己面對挑戰的態度：「不管是如何的風雨之後、黑暗之中，我們都要選擇向光而行。」很多時候她的任何舉動，都會有來自各方的不同意見，她希望能更打開視野，用更單純的雙眼來看待世界。她代言的品牌，核心理念為「風雨之外，幸福之內」，讓她不禁感嘆：「當你知道自己是被愛著的，就會有力量再出發，去對抗外界的風雨。」對她而言，家不只是一扇窗，而是一個感覺。人最珍貴的是彼此陪伴，這才是幸福的時刻。不管外面有多麼充滿挑戰，回到家都會有滿滿的安心感，獲得力量再出發。」在升格當了媽之後，林志玲的人生觀有了很大改變，她過去總認為追逐夢想是人生最重要的事情，但現在的想法變得相當簡單，只要看到孩子愉悅的笑容，就覺得是最大的幸福。目前她更珍惜與家人相處的時光，覺得彼此平安健康、可以累積美好的回憶，就是她人生最珍貴的資產。