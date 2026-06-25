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功率半導體廠德微25日因股價達注意交易資訊標準，揭露5月自結財務數字。單月營收2.67億元，年增24.19%；稅前淨利4200萬元，較去年同期虧損3300萬元轉盈，歸屬母公司業主淨利3500萬元，每股純益0.67元，同樣由去年同期每股虧損0.47元翻正。德微今年第一季營收6.85億元，年增9.6%；稅前淨利1.03億元，年增21.18%；稅後淨利8000萬元，年增8.11%，每股純益1.51元，較去年同期的1.35元年增11.85%。董事長張恩傑表示，第三季營收有機會較去年同期成長約三成，且部分產品訂單能見度已延伸至2027年底。單月營收3億元目標，隨接單與出貨動能增強，可能提前於今年第三季實現，原先公司預期明年第一季才有機會達成。