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高通進軍AI資料中心，不再只靠單一晶片產品，而是先搭起一張涵蓋晶圓製造、記憶體、伺服器組裝與電源設備的供應網。高通在投資人日公布資料中心合作夥伴陣容，台廠聯電、南亞科、廣達、緯創、鴻海、英業達、仁寶、和碩、技嘉及台達電等均名列其中。高通近年積極把低功耗運算優勢延伸至雲端市場，此次推出的Dragonfly系列，涵蓋C1000 CPU、高頻寬運算平台及AI300推論加速器，希望切入AI代理人帶來的大量推論需求。高通執行長艾蒙表示，隨代理式AI必須即時回應、調用工具及處理更多任務，業者需要在效能、耗電與成本間重新取得平衡，高通為此做好準備。高通同時宣布，已與Meta簽署多年期、跨產品世代合作協議，Meta下一代伺服器將導入Dragonfly C1000 CPU。