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捷運三鶯線獲交通部准予營運，意外點燃新北市長選舉前哨戰。民進黨新北市長參選人蘇巧慧23日晚間在臉書分享好消息，隨即引來國民黨新北市長參選人李四川競辦主任江怡臻質疑，蘇巧慧在地方政府簽收前就取得檔案，根本是「中央一條龍」無視行政程序的偷跑行為，狠酸交通部乾脆改名「巧慧輔選後援會」；對此，綠營議員彭一書發文回嗆，反指藍營不認真經營基層、消息慢半拍，才會把爭取地方建設的喜事拿來政治操作。江怡臻痛批蘇巧慧破壞行政倫理還敢硬拗，質疑這份公文存在幽靈時間差。她指出，根據國家公文系統數位足跡，交通部電子公文23日下午2點40分發出，新北市交通局3點後才線上簽收，捷運局隔天早上才收到副本，但蘇巧慧卻在當晚7點15分公開核定細節並附上完工圖卡。她強調，公文受文者是新北市政府，在正式送達前都屬未公開資訊，若非交通部官員私相授受、違法洩密，蘇巧慧絕無可能提早拿到檔案，根本是拿國家公器當輔選工具，把攸關市民福祉的建設降格為打擊地方政府、幫特定人拚新北市長選戰的政治籌碼。面對藍營指控，彭一書嗆江怡臻不認真經營基層，反過來指控蘇巧慧，交通部核定公文當天下午4點多，就已經在土樹三鶯地區的許多議員、里長和居民群組間傳遍，連藍營呂家愷辦公室都在晚間7點多收到了。他強調，蘇巧慧與立委吳琪銘為地方爭取中央經費高達185億元，民意代表緊盯進度並在第一時間回報是認真耕耘，反諷江怡臻是因為服務處和李四川團隊慢了好幾拍，才氣噗噗糾結為什麼蘇巧慧比侯友宜市長先發文，雙方隔空交火，火藥味十足。