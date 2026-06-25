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▲中國外交部長王毅（圖／路透社／達志影像）

委內瑞拉當地時間24日晚間在短短60秒內接連發生規模7.2及7.5強震，首都卡拉卡斯多棟建築倒塌，災情慘重。中國大陸媒體《紅星新聞》報導，委內瑞拉全國華僑華人聯合總會主席何正偉證實，此次地震中據信已有約10名華人被困，其中包括一名13歲女童不幸罹難，目前搜救工作仍在緊張進行中。何正偉表示，目前首都卡拉卡斯及濱海城市拉瓜伊拉地區災情最為嚴重。由於地震導致多棟建築物倒塌，仍有部分中國同胞被困於廢墟及受損建築物內。他指出，雖然目前尚無法精確統計華人傷亡數字，但當地救援力量已全力展開搜救，並陸續將獲救及被困的中國同胞安全轉移至卡拉卡斯華人社區進行臨時安置。聯合總會也與當地相關部門密切協同，共同推進各項救援工作。何正偉描述，強震發生後大批驚慌失措的民眾紛紛湧上街頭，或聚集在空曠廣場等安全地點避險。他形容這次地震持續約40秒，震感極為強烈，部分居民在主震發生時甚至無法站立，是委內瑞拉近年來最強烈的地震之一。中國外交部發言人郭嘉昆25日在例行記者會上表示，中方密切關注委內瑞拉地震災情進展，並與駐委內瑞拉使館保持緊密聯繫。截至目前，暫未收到中國公民傷亡的報告，但搜救工作仍在持續，後續情況有待進一步確認。