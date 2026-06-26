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2026世界盃E組最終成績：德國、象牙海岸晉級！厄瓜多小組第三擇優競爭32強

▲2026世界盃E組賽事結束，德國以及象牙海岸雙雙晉級，厄瓜多最終場爆冷踢贏德國，以積分4分進入小組第三擇優，晉級機會超大。（圖/Google世界盃賽果）

2026世界盃F組（尚未結束比賽）：突尼西亞確定淘汰！日本、瑞典之戰備受關注

▲F組競爭非常白熱化積分非常接近，不過突尼西亞因為二連敗已經確定淘汰，預估荷蘭第三輪踢贏突尼西亞出線；日本瑞典大戰誰贏誰晉級，輸方落入小組第三擇優。（圖/Google世界盃賽果）

2026世界盃D組（尚未結束比賽）：美國確定晉級、土耳其確定淘汰

▲美國搶先取得2連勝確定晉級，土耳其則是二連敗確定已經淘汰，第三輪澳洲對陣巴拉圭誰贏球誰晉級。（圖/Google世界盃賽果）

2026世界盃第三輪小組賽持續開踢，今（26）日由D組、E組、F組上場，稍早E組結果出爐，由德國以及象牙海岸以分組第一、第二晉級32強，日本位於F組，也將在台灣時間早上7點開踢，成績將會在上午9時出爐。《NOWNEWS》本文將整理6月26日最終D組、E組、F組最終成績、目前確定晉級以及淘汰名單，讓球迷一文看懂最新2026世界盃戰況。確定晉級32強國家：象牙海岸、南非、巴西、摩洛哥、加拿大、瑞士、阿根廷、德國、美國、法國、挪威、哥倫比亞、墨西哥。小組第三擇優8隊競爭國家：南韓、波赫、蘇格蘭、厄瓜多確定淘汰國家：捷克、卡達、海地、土耳其、突尼西亞、巴拿馬、庫拉索E組賽事在台灣時間該組賽前的成績德國早已2連勝確定晉級32強，最終場面對厄瓜多，爆冷以2：1輸球，讓厄瓜多的積分上升到4分；另一方面，象牙海岸以2：0完封古拉索拿到3分積分，積分也來到6分，不過淨勝球輸給德國，因此德國跟象牙海岸攜手晉級32強。至於厄瓜多雖然不管有沒有贏，在象牙海岸完封古拉索的狀況下，都是小組第三要拼擇優，但踢贏德國讓積分衝到4分，擇優上出現優勢，因為包括蘇格蘭、南韓全部都只有3分積分，在12取8的規則下非常有高機率可以晉級，厄瓜多球迷在賽後歡聲雷動。庫拉索則位於小組第四，無法再度創造奇蹟，結束本屆世界盃之旅。這組除了突尼西亞確定2連敗淘汰之外，日本及荷蘭都是積分4分，荷蘭以淨勝球排名第一，瑞典3分緊追在後排名第三。沒意外在第三輪荷蘭可以擊敗突尼西亞最先出線；最關鍵就是日本以及瑞典這戰，誰贏誰晉級，瑞典有一定要贏球的壓力，相關比賽在台灣時間早上7點開踢，預計結果會在9點左右出爐，台灣球迷一起幫日本隊加油吧！D組小組賽第三輪在台灣時間上午10點同時舉行，美國在取得2連勝之後以6分的積分早早晉級32強，第三戰對陣土耳其雙方已經無關輸贏，決定最終走向，澳洲跟巴拉圭關鍵戰役，看誰能夠以小組第二出線，如果踢和的話，澳洲就會以淨勝球率先晉級，巴拉圭積分才3分去拼擇優仍面臨淘汰危機。