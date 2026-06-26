委內瑞拉遭世紀強震重創，截至發稿時間為止，遇難人數已升至188人，受傷人數則增至1520人。中國大使館證實，目前確定有2名中國公民在這次地震遇難。
根據《衛報》報導，委內瑞拉全國代表大會主席羅德里格斯（Jorge Rodríguez）當地時間25日召開記者會，說明地震傷亡情況，聲稱死亡人數已更新到188人，並有1520名傷者被送往醫院接受治療，另有157人失蹤，約200人被困廢墟，呼籲民眾向政府通報更多有關失蹤親友的資訊：「我們正在與時間賽跑，希望能讓大多數人獲救。」
羅德里格斯並提到，截至當地時間25日12時，前一天在極短時間內接連發生的2次強震，已引發至少138次餘震，因為害怕餘震震垮已受損的建築，許多委內瑞拉民眾都選擇在街頭或車上過夜。
美國地質調查局（USGS）表示，委內瑞拉24日發生的2次規模7.2、7.5淺層地震，是過去一個世紀以來，襲擊委內瑞拉最強的地震之一，將其描述為「強烈的雙震序列（severe seismic doublet sequence）」。
分析認為，雙主震比典型的地震少見，後者是指主震之後，陸續又發生多次較小的餘震。
儘管雙震可能出現在世界任何地方，但往往存在於複雜的斷層結構，例如委內瑞拉的博科諾斷層（Bocono fault）。
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羅德里格斯並提到，截至當地時間25日12時，前一天在極短時間內接連發生的2次強震，已引發至少138次餘震，因為害怕餘震震垮已受損的建築，許多委內瑞拉民眾都選擇在街頭或車上過夜。
美國地質調查局（USGS）表示，委內瑞拉24日發生的2次規模7.2、7.5淺層地震，是過去一個世紀以來，襲擊委內瑞拉最強的地震之一，將其描述為「強烈的雙震序列（severe seismic doublet sequence）」。
分析認為，雙主震比典型的地震少見，後者是指主震之後，陸續又發生多次較小的餘震。
儘管雙震可能出現在世界任何地方，但往往存在於複雜的斷層結構，例如委內瑞拉的博科諾斷層（Bocono fault）。