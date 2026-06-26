全球資本市場迎來AI巨頭上市潮，OpenAI於本月8日對外宣布，已向美國證管會（SEC）秘密提交S-1草案申請文件，當時有外媒指目標上市窗口為2026年9月至11月，最快可能落在9月。然而，《紐約時報》引述消息人士稱，OpenAI傾向於明年才進行首次公開招股（IPO）。
根據《紐約時報》報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）於那斯達克掛牌後，股價在短期內劇烈波動，加上近期科技股也經歷上沖下洗，OpenAI的顧問們敦促執行長奧特曼（Sam Altman）應謹慎行事。
報導提到，為OpenAI上市提供建議的銀行家警告，近期科技股以及SpaceX上市後股價震盪，可能削弱散戶對OpenAI發售股票的熱情。
因此，OpenAI的顧問向公司高層提出2個選擇：等到2027年以1兆美元的估值上市，或是降低目標估值以加快上市速度，但後者似乎不受到奧特曼青睞。
為了支持在AI算力方面的巨大投入，OpenAI今年已完成1220億美元的融資，投後估值達到8520億美元，其競爭對手Anthropic也在爭取最快今年上市。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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因此，OpenAI的顧問向公司高層提出2個選擇：等到2027年以1兆美元的估值上市，或是降低目標估值以加快上市速度，但後者似乎不受到奧特曼青睞。
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