上班通勤族注意，雷雨胞南北同步發威狂轟。中央氣象署今（26）日清晨接連發布劇烈大雷雨即時訊息，桃園、新竹、高雄、屏東等5縣市瞬間進入雷雨交加狀態，威力預計最長狂炸至上午9時27分。此外，氣象署更於07時58分針對新竹縣山區發布細胞廣播山區暴雨通報，油羅溪遭遇暴雨侵襲，警戒直至9時58分，提醒民眾防範淹水與落石。

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🟡07:58發布新竹油羅溪山區暴雨特報
除了平地雷雨，山區災防告警也同步亮起紅燈。氣象署針對新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布山區暴雨災防告警，該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，官方呼籲民眾留意溪水暴漲並儘速遠離溪流，切勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動以策安全。

山區暴雨持續時間：至上午09時58分止。

災防告警警戒地區：新竹縣尖石鄉、新竹縣橫山鄉。

▲氣象署07:58發布山區暴雨細胞廣播，新竹油羅溪流域周邊拉響災防告警。（圖／中央氣象署）
▲氣象署07:58發布山區暴雨細胞廣播，新竹油羅溪流域周邊拉響災防告警。（圖／中央氣象署）
🟡07:58發布桃竹大雷雨狂炸至9時27分
隨後強降雨帶向北擴散，氣象署於07時58分緊接著針對北部地區拉響大雷雨警報。由於北部對流伴隨劇烈降雨，特報中特別強烈呼籲必須嚴防坍方與落石，兩地低窪路段也防範積淹水，通勤族在上午九點半前行車應放慢速度。

大雷雨持續時間：至上午09時27分止。

陸上警戒影響地區：桃園市、新竹市、新竹縣。

沿海警戒影響地區：桃園市、新竹市、新竹縣。

▲氣象署07:58對桃竹發布大雷雨警報，紅色警戒範圍密布桃園與新竹縣市。（圖／中央氣象署）
▲氣象署07:58對桃竹發布大雷雨警報，紅色警戒範圍密布桃園與新竹縣市。（圖／中央氣象署）
🟡07:36發布高屏大雷雨狂轟至9時06分

氣象署先於清晨07時36分針對南部地區發布大雷雨即時訊息，對流雲系發展旺盛，伴隨短延時強降雨、強烈陣風與密集閃電落雷，低窪地區應慎防積淹水，低能見度也會影響行車安全，溪流周邊慎防溪水暴漲。

大雷雨持續時間：至上午09時06分止。

陸上警戒影響地區：高雄市、屏東縣。

沿海警戒影響地區：高雄市、屏東縣。

▲氣象署07:36針對高雄與屏東發布大雷雨即時訊息，沿海與陸上區域均拉響警報。（圖／中央氣象署）
▲氣象署07:36針對高雄與屏東發布大雷雨即時訊息，沿海與陸上區域均拉響警報。（圖／中央氣象署）

 

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...