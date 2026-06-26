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效力於奧克蘭運動家3A的台灣20歲左投大物林維恩，在經歷升上3A後的短暫低潮後，林維恩於台灣時間15日被球團放進7天傷兵名單。根據美媒披露，林維恩除了肩膀拉傷外，恐面臨手肘尺側副韌帶（UCL）撕裂的嚴重傷勢，目前仍在等待進一步的醫療確認。今年迎來旅美第二年的林維恩，開季從2A出發繳出先發10場、主投51.1局、狂飆53次三振，繳出3勝1敗、防禦率僅1.93、被打擊率0.167、WHIP（每局被上壘率）0.84的超狂數據，也讓他一路飆升至運動家農場新秀第4名、大聯盟官網百大新秀第95名。憑藉著在2A的屠殺級表現，球團將他大膽拉上3A挑戰。然而林維恩似乎受到傷勢影響，在3A的兩場先發皆遭到對手痛擊，首戰僅投0.2局失5分、第二戰也只撐1局失3分，合計在3A僅投1.2局被敲6安狂失8分，防禦率是慘不忍睹的43.20。隨後，球團便以肩膀拉傷為由將他放進傷兵名單，這也是他繼5月中旬後本季第二度高掛免戰牌。不過，林維恩傷勢恐怕不只是肩膀拉傷這麼簡單。運動家農場媒體《A's Farm》主編莫里亞提（Bill Moriarity）最新消息指出：「左投林維恩目前已經看了幾位醫生。雖然我們先前聽到他被診斷為肩膀拉傷，但我今天收到消息，他的手肘尺側副韌帶（UCL）可能也有撕裂的狀況。目前各方仍在等待更多確切的檢查結果，但只能祈禱引發最好的狀況。」