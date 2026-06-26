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美國股市週四漲跌互見，顯示出市場資金看法分歧，再加上台指期夜盤下跌722點，台北股市今（26）日開盤下跌66.66點、來到46188.6點。大盤開低之際，中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌1點、來到438.84點。今日開盤量大強勢個股：群創、友達、聯電、力積電、華邦電；開盤量大弱勢個股：中纖、南亞科、旺宏、合晶、景碩。權值股全數走低，權王台積電開盤下跌30元、來到2360元；聯發科開盤下跌160元、來到4150元；台達電開盤下跌55元、來到1925元。中東局勢再度出現雜音，英國海事貿易行動辦公室週四表示，阿曼外海荷姆茲海峽一艘貨輪遭不明飛行物擊中，駕駛艙受損但無人傷亡。《華爾街日報》隨後引述兩名美國官員報導，遭攻擊船隻為一艘新加坡籍貨輪，襲擊者為伊朗革命衛隊。美股個股方面，美光財報與財測大幅優於預期，股價飆升約 16%，激勵AI與半導體族群反彈，但蘋果因調漲Mac、iPad等產品售價，股價重挫逾6%。美股四大指數週四漲跌互見，道瓊指數上漲71.72點或0.14%，報51920.62點，那斯達克指數下跌118.03點或0.46%，報25358.60點，標普500指數下跌0.73點或0.01%，報7357.49點，費半指數上漲482.68點或3.59%，報13940.87點。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌1.32%，日月光ADR上漲1.23%，聯電ADR下跌1.00%，中華電信ADR上漲0.63%。台指期夜盤震盪後走低，終場下跌722點或1.55%，收在45805點，台積電期貨盤後終場下跌45元或1.86%，收在2380元。