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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日到訪亞洲，在台灣停留一段時間後，就轉赴韓國與財閥掌門人大談AI合作，行程密集且高規格，唯獨日本「被略過」，在日本國內引發高度警覺，甚至有日媒發出重量級警告，認為日本正在遠離全球AI革命的核心舞台。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，科技競爭沒有永遠的贏家，日本今天的危機感，其實也值得台灣借鏡。矢板明夫在臉書粉專發文，引述日本《鑽石》（Diamond Online）一篇評論，內容提到日本成了黃仁勳這次行程唯一被「略過」的主要科技國家，但問題並不只是黃仁勳有沒有去，而是日本企業還能否站在全球AI產業鏈的核心位置。《鑽石》評論認為，雖然日本在半導體材料、精密設備、工業機器人等領域依然擁有世界級實力，但在最需要大規模投資的AI晶片、運算平台與新世代供應鏈方面，腳步明顯落後台灣和韓國。而且，日本企業不是沒有錢，只是不願意冒險投資；相較之下，TSMC、三星、SK海力士近年的設備投資都高達數兆日圓，日本企業則相對保守。矢板明夫表示，日本媒體近來經常出現類似的討論，因為過去日本是亞洲科技產業的領導者，各國企業爭相前往日本尋求合作，如今卻開始擔心，自己會不會在AI革命中，被台灣、韓國甚至中國超越，這種心態的變化，本身就是一個值得關注的現象。不過，矢板明夫也提醒，對台灣而言，今天能在AI與半導體產業占有重要地位，確實值得珍惜，但科技競爭沒有永遠的贏家，日本今天的危機感，其實也值得台灣借鏡，唯有持續創新、勇於投資、培養人才，才能在下一波產業革命中，繼續站穩自己的位置。