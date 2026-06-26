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中東局勢又不平靜，傳出荷姆茲海峽貨輪遭伊朗砲擊，加上個人消費支出物價指數（PCE）創3年來新高，市場對美國聯準會（Fed）升息預期升高，美元指數高檔盤整，台北股、匯市今（26）日早盤同步走跌，新台幣兌美元向31.9元靠攏，一度貶至31.885元。中東局勢又有變數，傳出伊朗革命衛隊（IRGC）在荷姆茲海峽攻擊一艘懸掛新加坡國旗的貨輪「Ever Lovely」，造成貨輪駕駛艙受損，加上美國公布個人消費支出物價指數（PCE），5月年增率升高至4.1%，創下3年來最高紀錄，市場對聯準會升息預期升溫，美元指數高檔盤整，目前在101.5附近游走。亞洲主要貨幣日圓兌美元一度來到161.94，今日早盤在161.8盤整，韓元兌美元也下探1549.32，離岸人民幣兌美元則一度貶至6.8191，目前在6.7986附近。至於新台幣兌美元在前一交易日貶破31.8元之後，今日早盤持續向31.9元挺進，以31.84元、貶值0.5分開出，在美元續強及台股走跌之下，新台幣持續向31.9元靠攏，目前最低31.885元，貶值5分，不過，由於月底出口商也有拋匯需求，新台幣目前在31.87元盤整。