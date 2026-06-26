全台連續降下致災性暴雨，不少家庭主婦衝到傳統市場採買，卻被集體暴動的菜價嚇出一身冷汗，直呼：「最近菜價真的貴到太誇張，只能暫時買水餃、吃泡麵度日了！」臺北市市場處緊急出手了，宣布即日起到7月2日啟動購貯蔬菜平價調節措施，約70公噸蔬菜幫大家壓驚，一把菜29元。先別急著搶菜，本文平價蔬菜通路與價格一次看！
🟡產地泡水菜價瘋飆！高麗菜一顆驚破200元
知名菜販廖炯程揭露，受到前陣子連續大雨後高溫直曬影響，中南部產地的蔬菜根部早就在田裡悶爛，導致嚴重供貨不足。傳統市場內指標性的山區高麗菜一斤飆到45元，隨便拿一顆上秤都要200多元起跳；辛香料苦主「香菜」一斤更是瘋狂飆上180元。除了空心菜逆勢降價外，其餘小白菜、青江菜等葉菜類通通50元起跳，甚至引發民眾「越貴越搶」的恐慌心理。
🟡平價蔬菜供應通路、品項與價格完整清單
為平穩菜價，台北市市場處要求台北農產公司啟動調節計畫，透過大台北連鎖超市、北農嚴選門市及電商平台全面供應。詳細抗通膨品項與限定優惠價格條列如下：
【通路一：大臺北地區超市通路】
抗通膨葉菜類：把菜／29元（包）
菇類特惠專區：鮮採香菇、鮮採秀珍菇、鮮採黑木耳、鮮採杏鮑菇／統一特價 38元（盒）
根莖與瓜果類：
進口洋蔥／39元（袋）
進口青花菜／42元（粒）
履歷馬鈴薯／48元（袋）
紅蘿蔔（2~5條）／35元（包）
牛心番茄／58元（盒）
烏殼綠筍／65元（支）
韓國大大白菜（切，約500g）／69元（個）
彩色甜椒／79元（袋）
美國西洋芹菜／85元（袋）
日本山藥（白，約600g）／179元（支）
【通路二：北農嚴選門市、北農嚴選電商平台】
平穩有機蔬菜箱：599元（箱，全台含運費）。內含4道葉菜類、5道根莖與瓜果類、1道菇類，共計10道豐富品項。
熱賣冷凍蔬菜系列（可長期保存避開波動）：
冷凍蔥花（500g）／69元（包）
冷凍青花菜（1kg）／88元（包）
冷凍白花椰菜（1kg）／88元（包）
冷凍牛番茄角（500g）／90元（包）
冷凍菠菜（1kg）／100元（包）
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知名菜販廖炯程揭露，受到前陣子連續大雨後高溫直曬影響，中南部產地的蔬菜根部早就在田裡悶爛，導致嚴重供貨不足。傳統市場內指標性的山區高麗菜一斤飆到45元，隨便拿一顆上秤都要200多元起跳；辛香料苦主「香菜」一斤更是瘋狂飆上180元。除了空心菜逆勢降價外，其餘小白菜、青江菜等葉菜類通通50元起跳，甚至引發民眾「越貴越搶」的恐慌心理。
為平穩菜價，台北市市場處要求台北農產公司啟動調節計畫，透過大台北連鎖超市、北農嚴選門市及電商平台全面供應。詳細抗通膨品項與限定優惠價格條列如下：
【通路一：大臺北地區超市通路】
抗通膨葉菜類：把菜／29元（包）
菇類特惠專區：鮮採香菇、鮮採秀珍菇、鮮採黑木耳、鮮採杏鮑菇／統一特價 38元（盒）
根莖與瓜果類：
進口洋蔥／39元（袋）
進口青花菜／42元（粒）
履歷馬鈴薯／48元（袋）
紅蘿蔔（2~5條）／35元（包）
牛心番茄／58元（盒）
烏殼綠筍／65元（支）
韓國大大白菜（切，約500g）／69元（個）
彩色甜椒／79元（袋）
美國西洋芹菜／85元（袋）
日本山藥（白，約600g）／179元（支）
平穩有機蔬菜箱：599元（箱，全台含運費）。內含4道葉菜類、5道根莖與瓜果類、1道菇類，共計10道豐富品項。
熱賣冷凍蔬菜系列（可長期保存避開波動）：
冷凍蔥花（500g）／69元（包）
冷凍青花菜（1kg）／88元（包）
冷凍白花椰菜（1kg）／88元（包）
冷凍牛番茄角（500g）／90元（包）
冷凍菠菜（1kg）／100元（包）