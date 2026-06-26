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▲蔡阿嘎拍片回應AI畫家風波，怒批外界斷章取義，更喊話「愛中國就游回去」。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書）

百萬YouTuber蔡阿嘎日前到日本旅遊時，花200元台幣請街頭畫家替兒子繪製肖像畫，事後卻將畫作與AI生成圖片放在一起比較，並發起投票，引發外界批評不尊重創作者，甚至登上日本媒體版面。事件延燒多日後，蔡阿嘎昨（25）日再度拍片回應，痛批遭到斷章取義，更直接開嗆：「你那麼愛中國，太平洋沒有加蓋，立刻游回去啦！」再度掀起討論。蔡阿嘎表示，自己先前發布的3則限時動態，完整脈絡其實是在強調「畫家畫得比AI更好」，並非外界所說的拿AI羞辱畫家。他解釋，第一則是街頭畫家替孩子畫肖像，第二則則是使用AI生成類似風格圖片，最後第三則公開投票，並明確寫出自己認為畫家作品勝出。他認為，部分人只看前兩則內容便開始批評，忽略了最後的結論，因此痛批有些人「為了酸而酸、為了黑而黑」，也直言自己願意接受理性建議，但無法認同惡意扭曲內容的指控。針對事件延燒，蔡阿嘎表示，自己日前曾發表支持台灣的相關言論，因此懷疑遭到中國方面刻意操作輿論。他直言有紅媒刻意斷章取義，將事件包裝成「台灣創作者透過AI貶低日本街頭畫家」，進一步放大爭議。蔡阿嘎更在影片開嗆：「如果有看完整件事情，還相信那些斷章取義內容的人，媒體識讀能力真的有問題，你就是中共同路人。」更喊話：「你相信紅媒，就不是我的觀眾，你那麼愛中國，太平洋沒有加蓋，立刻游回去啦！」事實上，蔡阿嘎日前已針對AI比較畫作一事公開道歉，坦言當時沒有意識到，把人類創作者與AI放在一起比較，本身就可能讓創作者感到受傷，也強調自己的初衷並非貶低畫家，而是想討論AI技術發展，並重申「人類創作才是藝術的本質，永遠不會被取代」。根據維基百科指出，Record China（レコードチャイナ）是一家以日文報導中國新聞為主的網站，過去曾接受與中國企業有關的公司贊助，並被指在政治及外交議題上，長期採取與中國官方一致的報導立場，因此常被外界視為親中媒體。