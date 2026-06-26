梅雨鋒面逼近，加上西南風與颱風外圍環流共同影響，氣象粉專「天氣即時預報」表示，南部對流雲系已發展成「中尺度對流系統（MCS）」，目前範圍幾乎覆蓋半個台灣，南部豪雨恐一路持續至上午。粉專指出，週五將是本波降雨最全面的一天，全台都有大雷雨機會，其中北部、中部沿海及南部須嚴防豪雨、短延時強降雨與積淹水。中央氣象署也示警，今日至明日天氣仍相當不穩定，西半部有局部豪雨甚至大豪雨發生機率，提醒民眾提高警覺。
中尺度對流系統「半個台灣大」！滯留南部帶來豪雨
氣象粉專「天氣即時預報」今（26）日清晨表示，從最新衛星雲圖觀察，位於南部的對流雲系已發展成「中尺度對流系統（MCS）」，這也是梅雨季期間最令人擔憂的天氣系統之一。
「天氣即時預報」指出，中尺度對流系統是由多個雷雨胞或對流單體組成、直徑介於數十至上百公里的有組織天氣系統，不同於一般雷雨胞，生命週期可長達6小時以上，影響範圍也更廣。目前整個系統已經覆蓋半個台灣，成為本波豪雨的主要來源。
粉專表示，目前中尺度對流系統的對流中心約位於澎湖附近，並一路向嘉南沿海延伸，因此南部豪雨持續發展。由於此類系統生命週期較長，雷雨胞短時間內不易消散，預估南部降雨將一路持續至上午，提醒當地民眾留意瞬間強降雨。
本波降雨再創高峰！南、北部總雨量最高
隨著梅雨鋒面逐漸接近台灣，降雨還會再迎來另一波高峰，預估週五（26日）將是本波降雨最全面的一天。
🟡週五（26日）凌晨
雷雨胞依舊相當旺盛，目前主要發展於下列地區：
◼︎北部近海
◼︎雲嘉南沿海、澎湖
◼︎高屏近海
因此，目前除了竹苗、中彰投、金馬及東部外，其餘地區幾乎都有降雨。
其中雲嘉南沿海及澎湖的雷雨胞發展最劇烈，甚至出現「楔形雲（煙囪雲）」特徵，也就是雨帶長時間滯留同一區域，提醒雲嘉南沿海及澎湖民眾留意整夜持續性大雷雨。
🟡週五（26日）白天
隨著梅雨鋒面南下，加上西南風同步影響，全台都有發生大雷雨的機會，其中：
◼︎北部
◼︎中部沿海、南部
上述地區須特別留意累積雨量，尤其北部直接受到鋒面影響，雨勢恐相當明顯。
粉專提醒，即刻起全台由北到南都有大雷雨機率，整體雨量預估為「南部≥北部＞中部＞東部＞外島」，低窪地區須慎防積淹水。
明天西半部仍有豪雨機率！氣象署：雨下到周日才緩解
中央氣象署表示，今日受到颱風北上、鋒面接近及西南風共同影響，南部有陣雨或雷雨，容易出現豪雨甚至局部豪雨以上等級降雨；中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨機率，尤其北部須留意短延時大豪雨。宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨。
氣象署指出，下午鋒面影響持續，西半部仍有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，各地都有局部大雨機率，其中西半部不排除出現局部豪雨。
明日鋒面持續影響，西半部仍有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨機率；東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，同樣不排除局部大雨。
至於周日，整體雨勢將逐漸減弱，但西半部仍有局部陣雨或雷雨，東半部則以午後雷陣雨為主，午後仍有局部較大雨勢發生機率；下週一西南風持續影響，中南部迎風面仍有局部短暫陣雨。
到了下週二至下週四，隨著太平洋高壓逐漸西伸，天氣將逐步恢復夏季型態，各地以多雲到晴為主，白天炎熱，不過午後中部以北、宜花地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨。
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氣象粉專「天氣即時預報」今（26）日清晨表示，從最新衛星雲圖觀察，位於南部的對流雲系已發展成「中尺度對流系統（MCS）」，這也是梅雨季期間最令人擔憂的天氣系統之一。
「天氣即時預報」指出，中尺度對流系統是由多個雷雨胞或對流單體組成、直徑介於數十至上百公里的有組織天氣系統，不同於一般雷雨胞，生命週期可長達6小時以上，影響範圍也更廣。目前整個系統已經覆蓋半個台灣，成為本波豪雨的主要來源。
本波降雨再創高峰！南、北部總雨量最高
隨著梅雨鋒面逐漸接近台灣，降雨還會再迎來另一波高峰，預估週五（26日）將是本波降雨最全面的一天。
🟡週五（26日）凌晨
雷雨胞依舊相當旺盛，目前主要發展於下列地區：
◼︎北部近海
◼︎雲嘉南沿海、澎湖
◼︎高屏近海
因此，目前除了竹苗、中彰投、金馬及東部外，其餘地區幾乎都有降雨。
其中雲嘉南沿海及澎湖的雷雨胞發展最劇烈，甚至出現「楔形雲（煙囪雲）」特徵，也就是雨帶長時間滯留同一區域，提醒雲嘉南沿海及澎湖民眾留意整夜持續性大雷雨。
隨著梅雨鋒面南下，加上西南風同步影響，全台都有發生大雷雨的機會，其中：
◼︎北部
◼︎中部沿海、南部
上述地區須特別留意累積雨量，尤其北部直接受到鋒面影響，雨勢恐相當明顯。
粉專提醒，即刻起全台由北到南都有大雷雨機率，整體雨量預估為「南部≥北部＞中部＞東部＞外島」，低窪地區須慎防積淹水。
明天西半部仍有豪雨機率！氣象署：雨下到周日才緩解
中央氣象署表示，今日受到颱風北上、鋒面接近及西南風共同影響，南部有陣雨或雷雨，容易出現豪雨甚至局部豪雨以上等級降雨；中部以北有短暫陣雨或雷雨，並有大雨或局部豪雨機率，尤其北部須留意短延時大豪雨。宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨。
氣象署指出，下午鋒面影響持續，西半部仍有短暫陣雨或雷雨，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，各地都有局部大雨機率，其中西半部不排除出現局部豪雨。
至於周日，整體雨勢將逐漸減弱，但西半部仍有局部陣雨或雷雨，東半部則以午後雷陣雨為主，午後仍有局部較大雨勢發生機率；下週一西南風持續影響，中南部迎風面仍有局部短暫陣雨。
到了下週二至下週四，隨著太平洋高壓逐漸西伸，天氣將逐步恢復夏季型態，各地以多雲到晴為主，白天炎熱，不過午後中部以北、宜花地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨。