第37屆金曲獎頒獎典禮將於明（27）日在台北小巨蛋盛大登場，今年各獎項競爭激烈，其中天后蔡依林、A-Lin及張惠妹一同角逐「年度歌曲獎」，掀起粉絲高度關注；而典禮由A-Lin首度獨挑大樑主持，她近日發文吐露心情並自我喊話說：「緊張，加油加油！」大家都十分期待她的精彩表現。此外，表演卡司更是星光熠熠，不僅莫文蔚睽違10年再度登上金曲舞台擔任演出嘉賓，田馥甄、孫淑媚等超人氣歌手也將接力開唱，《NOWNEWS今日新聞》也搶先為讀者整理出5大看點！
🔹 亮點一：A-Lin首扛典禮主持棒 笑喊：這次會從頭坐到底
A-Lin今年首度主持金曲獎頒獎典禮，先前她在台東跨年晚會上「笑果十足」，展現幽默的主持風格，明晚的表現備受矚目。A-Lin笑說心境上最大的不同是：「這次會從頭坐到底！」另外，身為主持人必須全程掌握典禮節奏，每個時刻都需要注意。雖擁有多年舞台經驗，但必須扛起典禮主持重任，A-Lin仍難掩緊張，日前在IG上發文吐露心情並向自己喊話：「緊張！加油加油。」貼文湧入許多網友替她加油打氣。
▲A-Lin（如圖）雖擁有多年舞台經驗，但必須扛起典禮主持重任，仍難掩緊張，日前她在IG上發文吐露心情並向自己喊話：「緊張！加油加油。」（圖／A-Lin IG@lulin168）
🔹亮點二：蔡依林確定出席金曲獎 出道19年拚二次封后
天后蔡依林出道19年，今年憑著專輯《Pleasure》入圍第37屆金曲獎9項大獎，被視為是本屆大贏家。將角逐人生第二座「最佳華語女歌手獎」的她，對上洪佩瑜、陳嫺靜、彭佳慧、劉艾立及單依純等強敵，讓眾人好奇究竟誰能成為本屆金曲歌后。值得一提的是，蔡依林日前預告將出席頒獎典禮，難掩興奮地表示：「金曲獎，我來了！」並透露私心最想拿到最佳MV獎，對於專輯能獲得專業評審的肯定，蔡依林也直呼感到非常開心與感謝。
🔹亮點三：「年度歌曲」死亡之組 蔡依林、A-Lin、張惠妹天后廝殺
今年不僅歌王歌后競爭激烈，「年度歌曲獎」也被視為是死亡之組，A-Lin替電影《陽光女子合唱團》演唱的〈幸福在歌唱〉成功入圍，蔡依林〈Pleasure〉、張惠妹〈我的存在就是愛你〉、楊世暄〈三菜一湯〉、張震嶽〈浪人的…〉、陳小霞〈老翅膀〉、陳嫺靜〈如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:))〉等眾多夯歌一同廝殺，讓樂評、網友們都十分苦惱，不知如何選擇。
🔹亮點四：莫文蔚睽違10年現身金曲獎 田馥甄、孫淑媚接力演出
金曲獎的表演橋段每年都是看點之一，今年莫文蔚攜手The Masters帶來精彩演出，睽違10年再度登上金曲獎舞台，她形容像是與「好久不見的老朋友」重逢，並搶先預告這次歌單非常驚喜。女神田馥甄（Hebe）在去年完成《田調》Live in Life野地小巡演，睽違6年再度登上金曲獎舞台獻唱，消息一出讓粉絲興奮不已；近來因凍齡美貌受到網友討論的孫淑媚，出道31年首度以金曲獎表演嘉賓身分登台，她表示收到邀約時「感到不可思議」，要把31年的音樂歷程壓縮成精華版，呈現給所有觀眾。
🔹亮點五：唱紅《咒術迴戰》片尾曲 羊文学首登上金曲殿堂
日本人氣搖滾樂團「羊文学」近年憑藉《咒術迴戰》「澀谷事變篇」片尾曲〈More Than Words〉累積超高人氣，MV播放量逼近破億，此次將以「國際嘉賓」身分登上金曲獎，消息一出立刻掀起粉絲熱議。主唱兼吉他手塩塚モエカ對於能受邀參與盛大的金曲獎演出感到非常榮幸，貝斯手河西ゆりか則提到，台北不僅是羊文学首次舉辦海外專場演唱會的城市，也是造訪次數最多、充滿回憶的地方，因此能在這裡登上具代表性的舞台，讓她備感光榮。
金曲獎播出平台＆直播連結
台灣：（直播）臺灣電視台、LINE TODAY、LINE MUSIC、MOD／（重播）臺灣電視台、台視綜合台。
全球：（直播）GMA 金曲獎官方 YouTube
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A-Lin今年首度主持金曲獎頒獎典禮，先前她在台東跨年晚會上「笑果十足」，展現幽默的主持風格，明晚的表現備受矚目。A-Lin笑說心境上最大的不同是：「這次會從頭坐到底！」另外，身為主持人必須全程掌握典禮節奏，每個時刻都需要注意。雖擁有多年舞台經驗，但必須扛起典禮主持重任，A-Lin仍難掩緊張，日前在IG上發文吐露心情並向自己喊話：「緊張！加油加油。」貼文湧入許多網友替她加油打氣。
▲A-Lin（如圖）雖擁有多年舞台經驗，但必須扛起典禮主持重任，仍難掩緊張，日前她在IG上發文吐露心情並向自己喊話：「緊張！加油加油。」（圖／A-Lin IG@lulin168）
🔹亮點二：蔡依林確定出席金曲獎 出道19年拚二次封后
天后蔡依林出道19年，今年憑著專輯《Pleasure》入圍第37屆金曲獎9項大獎，被視為是本屆大贏家。將角逐人生第二座「最佳華語女歌手獎」的她，對上洪佩瑜、陳嫺靜、彭佳慧、劉艾立及單依純等強敵，讓眾人好奇究竟誰能成為本屆金曲歌后。值得一提的是，蔡依林日前預告將出席頒獎典禮，難掩興奮地表示：「金曲獎，我來了！」並透露私心最想拿到最佳MV獎，對於專輯能獲得專業評審的肯定，蔡依林也直呼感到非常開心與感謝。
今年不僅歌王歌后競爭激烈，「年度歌曲獎」也被視為是死亡之組，A-Lin替電影《陽光女子合唱團》演唱的〈幸福在歌唱〉成功入圍，蔡依林〈Pleasure〉、張惠妹〈我的存在就是愛你〉、楊世暄〈三菜一湯〉、張震嶽〈浪人的…〉、陳小霞〈老翅膀〉、陳嫺靜〈如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:))〉等眾多夯歌一同廝殺，讓樂評、網友們都十分苦惱，不知如何選擇。
🔹亮點四：莫文蔚睽違10年現身金曲獎 田馥甄、孫淑媚接力演出
金曲獎的表演橋段每年都是看點之一，今年莫文蔚攜手The Masters帶來精彩演出，睽違10年再度登上金曲獎舞台，她形容像是與「好久不見的老朋友」重逢，並搶先預告這次歌單非常驚喜。女神田馥甄（Hebe）在去年完成《田調》Live in Life野地小巡演，睽違6年再度登上金曲獎舞台獻唱，消息一出讓粉絲興奮不已；近來因凍齡美貌受到網友討論的孫淑媚，出道31年首度以金曲獎表演嘉賓身分登台，她表示收到邀約時「感到不可思議」，要把31年的音樂歷程壓縮成精華版，呈現給所有觀眾。
日本人氣搖滾樂團「羊文学」近年憑藉《咒術迴戰》「澀谷事變篇」片尾曲〈More Than Words〉累積超高人氣，MV播放量逼近破億，此次將以「國際嘉賓」身分登上金曲獎，消息一出立刻掀起粉絲熱議。主唱兼吉他手塩塚モエカ對於能受邀參與盛大的金曲獎演出感到非常榮幸，貝斯手河西ゆりか則提到，台北不僅是羊文学首次舉辦海外專場演唱會的城市，也是造訪次數最多、充滿回憶的地方，因此能在這裡登上具代表性的舞台，讓她備感光榮。
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