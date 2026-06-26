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▲iPad 全系列漲價，主力款iPad Air漲5000元，高階iPad Pro則漲7000元。（圖／記者周淑萍攝）

iPad全系列變貴，iPad Pro最高漲7000元

價格調整如下：

▲MacBook Neo起跳價格漲3000元，要22900元才能入手。（圖／官方提供）

MacBook Air漲7000元 MacBook Pro最高逼近10萬元

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iMac、Mac mini、Mac Studio同步調整 Mac Studio大漲17000元

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▲ 桌上型Mac也未逃過這波漲價，漲幅最驚人的是Mac Studio，一口氣比調整前貴了17000元（圖／官方提供）

HomePod、Apple TV 4K也漲 Vision Pro來到129900元

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▲蘋果Vision Pro調整前119900元，最新價格129900元，漲10000元。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果漲價太狠，一口氣調整包含iPad、MacBook、Mac桌機、HomePod、Apple TV 4K與Vision Pro等產品，台灣官網價格同步更新。這波漲價最有感的包括iPad Pro最高漲7000元、MacBook Pro漲10000元，Mac Studio更一口氣漲17000元；不過目前iPhone尚未被納入這波調漲名單。根據外媒報導，Apple這次調漲價格，主因是記憶體與儲存晶片成本大幅上揚，AI產業近年積極擴建資料中心，帶動記憶體需求暴增，也讓消費性電子產品面臨更高成本壓力。Apple表示，過去已盡量替消費者吸收成本，但目前已到需要調整部分產品售價的階段。這波調漲中，iPad全系列價格都出現變動，入門iPad與iPad mini皆漲4000元，主力款iPad Air漲5000元，高階iPad Pro則漲7000元，入手門檻全面拉高。MacBook產品線同樣全面變貴。MacBook Neo調整後站上22900元起，MacBook Air兩種尺寸皆漲7000元，至於專業用戶常選擇的MacBook Pro，14吋與16吋版本都漲10000元，16吋機型最新價格已逼近10萬元。桌上型Mac也未逃過這波漲價，iMac漲5000元，Mac mini漲7000元，漲幅最驚人的是Mac Studio，最新價格從84900元起跳，一口氣比調整前貴了17000元，對創作者與專業工作者來說，升級成本明顯增加。除了iPad與Mac之外，蘋果其他產品也同步調整售價。HomePod、HomePod mini、Apple TV 4K與Vision Pro都變貴，其中Vision Pro最新價格來到129900元，較調整前增加10000元。