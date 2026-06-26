蘋果漲價太狠，一口氣調整包含iPad、MacBook、Mac桌機、HomePod、Apple TV 4K與Vision Pro等產品，台灣官網價格同步更新。這波漲價最有感的包括iPad Pro最高漲7000元、MacBook Pro漲10000元，Mac Studio更一口氣漲17000元；不過目前iPhone尚未被納入這波調漲名單。
根據外媒報導，Apple這次調漲價格，主因是記憶體與儲存晶片成本大幅上揚，AI產業近年積極擴建資料中心，帶動記憶體需求暴增，也讓消費性電子產品面臨更高成本壓力。Apple表示，過去已盡量替消費者吸收成本，但目前已到需要調整部分產品售價的階段。
iPad全系列變貴，iPad Pro最高漲7000元
這波調漲中，iPad全系列價格都出現變動，入門iPad與iPad mini皆漲4000元，主力款iPad Air漲5000元，高階iPad Pro則漲7000元，入手門檻全面拉高。
價格調整如下：
● iPad：調整前10900元起，最初上市11900元起→最新價格14900元起，漲4000元。
● iPad mini：調整前15900元起，最初上市16900元起→最新價格19900元起，漲4000元。
● iPad Air 11吋：調整前19900元起→最新價格24900元起，漲5000元。
● iPad Air 13吋：調整前26900元起→最新價格31900元起，漲5000元。
● iPad Pro 11吋：調整前32900元起→最新價格39900元起，漲7000元。
● iPad Pro 13吋：調整前43900元起→最新價格50900元起，漲7000元。
MacBook Air漲7000元 MacBook Pro最高逼近10萬元
MacBook產品線同樣全面變貴。MacBook Neo調整後站上22900元起，MacBook Air兩種尺寸皆漲7000元，至於專業用戶常選擇的MacBook Pro，14吋與16吋版本都漲10000元，16吋機型最新價格已逼近10萬元。
價格調整如下：
● MacBook Neo：調整前19900元起→最新價格22900元起，漲3000元。
● MacBook Air 13吋：調整前35900元起→最新價格42900元起，漲7000元。
● MacBook Air 15吋：調整前42900元起→最新價格49900元起，漲7000元。
● MacBook Pro 14吋：調整前54900元起→最新價格64900元起，漲10000元。
● MacBook Pro 16吋：調整前89900元起→最新價格99900元起，漲10000元。
iMac、Mac mini、Mac Studio同步調整 Mac Studio大漲17000元
桌上型Mac也未逃過這波漲價，iMac漲5000元，Mac mini漲7000元，漲幅最驚人的是Mac Studio，最新價格從84900元起跳，一口氣比調整前貴了17000元，對創作者與專業工作者來說，升級成本明顯增加。
價格調整如下：
● iMac：調整前44900元起→最新價格49900元起，漲5000元。
● Mac mini：調整前19900元起→最新價格26900元起，漲7000元。
● Mac Studio：調整前67900元起→最新價格84900元起，漲17000元。
HomePod、Apple TV 4K也漲 Vision Pro來到129900元
除了iPad與Mac之外，蘋果其他產品也同步調整售價。HomePod、HomePod mini、Apple TV 4K與Vision Pro都變貴，其中Vision Pro最新價格來到129900元，較調整前增加10000元。
價格調整如下：
● HomePod：調整前9300元→最新價格10990元，漲1690元。
● HomePod mini：調整前3000元→最新價格3990元，漲990元。
● Apple TV 4K：調整前4490元→最新價格6900元，漲2410元。
● Vision Pro：調整前119900元→最新價格129900元，漲10000元。
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這波調漲中，iPad全系列價格都出現變動，入門iPad與iPad mini皆漲4000元，主力款iPad Air漲5000元，高階iPad Pro則漲7000元，入手門檻全面拉高。
價格調整如下：
● iPad：調整前10900元起，最初上市11900元起→最新價格14900元起，漲4000元。
● iPad mini：調整前15900元起，最初上市16900元起→最新價格19900元起，漲4000元。
● iPad Air 11吋：調整前19900元起→最新價格24900元起，漲5000元。
● iPad Air 13吋：調整前26900元起→最新價格31900元起，漲5000元。
● iPad Pro 11吋：調整前32900元起→最新價格39900元起，漲7000元。
● iPad Pro 13吋：調整前43900元起→最新價格50900元起，漲7000元。
MacBook產品線同樣全面變貴。MacBook Neo調整後站上22900元起，MacBook Air兩種尺寸皆漲7000元，至於專業用戶常選擇的MacBook Pro，14吋與16吋版本都漲10000元，16吋機型最新價格已逼近10萬元。
價格調整如下：
● MacBook Neo：調整前19900元起→最新價格22900元起，漲3000元。
● MacBook Air 13吋：調整前35900元起→最新價格42900元起，漲7000元。
● MacBook Air 15吋：調整前42900元起→最新價格49900元起，漲7000元。
● MacBook Pro 14吋：調整前54900元起→最新價格64900元起，漲10000元。
● MacBook Pro 16吋：調整前89900元起→最新價格99900元起，漲10000元。
iMac、Mac mini、Mac Studio同步調整 Mac Studio大漲17000元
桌上型Mac也未逃過這波漲價，iMac漲5000元，Mac mini漲7000元，漲幅最驚人的是Mac Studio，最新價格從84900元起跳，一口氣比調整前貴了17000元，對創作者與專業工作者來說，升級成本明顯增加。
價格調整如下：
● iMac：調整前44900元起→最新價格49900元起，漲5000元。
● Mac mini：調整前19900元起→最新價格26900元起，漲7000元。
● Mac Studio：調整前67900元起→最新價格84900元起，漲17000元。
除了iPad與Mac之外，蘋果其他產品也同步調整售價。HomePod、HomePod mini、Apple TV 4K與Vision Pro都變貴，其中Vision Pro最新價格來到129900元，較調整前增加10000元。
價格調整如下：
● HomePod：調整前9300元→最新價格10990元，漲1690元。
● HomePod mini：調整前3000元→最新價格3990元，漲990元。
● Apple TV 4K：調整前4490元→最新價格6900元，漲2410元。
● Vision Pro：調整前119900元→最新價格129900元，漲10000元。