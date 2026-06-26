全台豪雨連著下，根據多位氣象專家預測，劇烈致災雨恐下到明（27）日，甚至要到下周一雨勢才趨緩，週末兩天遇雨又要出遊，只能選擇室內景點，全台知名室內景點除了國際旅客必去的台北故宮之外，《NOWNEWS今日新聞》整理全台22縣市包含離島的知名室內景點，包含其必遊特色與近日推出的新活動等資訊，一文掌握。
📍基隆市：
推薦景點：國立海洋科技博物館
推薦理由： 結合海洋生態與科技的巨型室內博物館。擁有全台最大的 IMAX 3D 劇院、多種沉浸式互動裝置，適合親子與科技控。針對暑假將推出海洋夜宿體驗。
📍台北市：
推薦景點：華山1914文創園區
推薦理由：台北市區最知名室內展覽與快閃店集散地，裡頭更有多間餐飲品牌。近期活動包含6月底前有「樂園星球PLANET PARK-全境式互動樂園」，吉伊卡哇迷更別錯過7月4日將登場的「CHIIKAWA DAYS 台北特展」
📍新北市：
推薦景點：新北市美術館 (新美館)
推薦理由：位於鶯歌的指標性現代建築，室內空間寬敞、採光極佳，融合了在地陶瓷文化與當代藝術。「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」即日起至7月12日登場，以建築光雕、聲音藝術、舞蹈影像及地景劇場打造近10分鐘沉浸式夜間展演。
📍桃園市：
推薦景點：Xpark 水族館
推薦理由：來自日本八景島團隊打造的都會型水族館。結合了日系精緻美學，有華麗的水母萬花筒與療癒的企鵝咖啡廳。Xpark 宣布，將於2026年7月1日（三）至9月30日（三）期間，攜手任天堂株式会社及台灣任天堂股份有限公司，首度於台灣推出《集合啦！動物森友會》海洋生物互動體驗展，並於本周末的6月27日預先開放體驗。
📍新竹市：
推薦景點：新竹市玻璃工藝博物館 / 春室 GLASS STUDIO
推薦理由：位於新竹公園內，可欣賞晶瑩剔透的玻璃藝術，隔壁的「春室」還能親自體驗吹玻璃 DIY、喝特色漸層咖啡。
📍新竹縣：
推薦景點：內灣戲院
推薦理由：是全台第一家木作古董老戲院改成藝文會館。老街可逛、可躲雨，也有十足的懷舊氣息。
📍苗栗縣：
推薦景點：臺灣客家文化館
推薦理由：位於銅鑼，建築外觀科技感十足，有豐富的客家多媒體互動體驗、兒童館、3D 半球幕劇場，免費可入場。
📍台中市：
推薦景點：國立自然科學博物館（科博館）
推薦理由：多年不敗的經典室內景點，是臺灣首座科學博物館，也是全臺最具規模的綜合型科學教育園區。其最大特色為結合大型擬真恐龍模型、互動式科學體驗與先進的沉浸式宇。
📍彰化縣：
推薦景點：台灣玻璃館
推薦理由：結合在地生態、文化與藝術的免費觀光工廠，最大特色為「四面亮麗，八方驚奇」的玻璃展品，包含驚險刺激的黃金隧道，以及全台唯一、以數萬片玻璃打造的玻璃媽祖宮護聖宮。
📍南投縣：
推薦景點：妮娜巧克力夢想城堡
推薦理由：位於埔里的華麗歐洲古堡。多數網友提及，一踏入室內彷彿步入《哈利波特》小說場景，可以吹冷氣、穿宮廷裝拍照，還能目睹全自動化的巧克力生產線。
📍雲林縣：
推薦景點：雲林北港星巴克
推薦理由：到北港朝天宮拜拜後最適合的順遊景點，獨有的玻璃屋外觀，門市建築設計概念以雙手合十的意象貫穿整體，很符合北港印象。門市內藝術牆面，更邀請北港當地的葉成豐老師合作，運用紙雕工藝手法，表現出星巴克的咖啡生長過程。
📍嘉義縣：
推薦景點：國立故宮博物院南部院區
推薦理由：國際級的現代化室內博物館，建築本身就是藝術品，館內更展出大量故宮國寶，還有超好玩的兒童創意中心。
📍嘉義市：
推薦景點：嘉義市立美術館
推薦理由：由古蹟「舊菸酒公賣局」改建，將復古的木構造與現代玻璃帷幕完美融合，還有「全台最美的古蹟美術館」之封號。
📍台南市：
推薦景點：奇美博物館
推薦理由：建造成宛如歐洲宮殿，擁有世界級的兵器、樂器與動物標本收藏。室內宏偉壯觀，更備有餐廳與超商，能逛上一整天。現正展出2026年度重磅特展、英博物館鉅獻《埃及之王：法老》。
📍高雄市：
推薦景點：國立科學工藝博物館 (科工館)
推薦理由：全台最大的科學博物館，設備包含超刺激的立體螺旋溜滑梯、多種動手操作的物理交通互動設施，是高雄豔陽天或暴雨時的室內首選。
📍屏東縣：
推薦景點：國立海洋生物博物館 (車城海生館)
推薦理由：海底隧道、巨大的巨藻缸與超萌企鵝都是入館後必去的熱門活動。而「夜宿海生館」能直接睡在海底隧道中與魚群相伴更是經典活動。
📍宜蘭縣：
推薦景點：蘭陽博物館
推薦理由：以「宜蘭是一座博物館」為核心理念，主打與自然地景共生的單面山建築美學。透過四大樓層的海拔高低邏輯，將宜蘭獨特的自然生態與人文歷史精華濃縮於展場中現正展出重點特展《正港宜蘭－烏石港正口兩百年》與常設展。
📍花蓮縣：
推薦景點：花蓮新天堂樂園
推薦理由：擁有金氏世界紀錄認證的兩大特色包含「最大馬賽克壁畫」與「室內最高雙螺旋溜滑梯」。園區緊鄰全台首座的純白貨櫃屋星巴克，並進駐了花蓮唯一的威秀影城 IMAX 影廳。另一著名的特色為區緊鄰全台首座的純白貨櫃屋星巴克。
📍台東縣：
推薦景點：國立臺灣史前文化博物館（康樂本館）
推薦理由：是臺灣東部規模最大的國家級博物館，聚焦於臺灣史前考古與南島文化。建築與園區由國際知名建築師麥可‧葛瑞夫斯（Michael Graves）設計，融合了原住民傳統意象與現代空間。
📍澎湖縣：
推薦景點：澎湖生活博物館
推薦理由：是台灣首座城市博物館，核心特色在於深度還原澎湖在地常民文化、海洋生活智慧與百年歷史。更有在地巨型縮景模型，將壯觀的望安花宅聚落以30：1縮景模型呈現，還有17米長實體比例的貿易透西船，以及石滬與抱墩等經典造景。
📍金門縣：
推薦景點：金門歷史民俗博物館
推薦理由：室內完整重現了金門的宗族文化、迎城隍盛況以及戰地歷史，是深度了解金門的核心室內景點。
📍連江縣：
推薦景點：南竿遊客中心（藍眼淚生態館）
推薦理由：生態館內利用4D多媒體互動與人工培育技術，讓旅客在白天、室內就能近距離觸摸並觀賞到震撼的藍眼淚螢光。
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推薦景點：國立海洋科技博物館
推薦理由： 結合海洋生態與科技的巨型室內博物館。擁有全台最大的 IMAX 3D 劇院、多種沉浸式互動裝置，適合親子與科技控。針對暑假將推出海洋夜宿體驗。
推薦景點：華山1914文創園區
推薦理由：台北市區最知名室內展覽與快閃店集散地，裡頭更有多間餐飲品牌。近期活動包含6月底前有「樂園星球PLANET PARK-全境式互動樂園」，吉伊卡哇迷更別錯過7月4日將登場的「CHIIKAWA DAYS 台北特展」
📍新北市：
推薦景點：新北市美術館 (新美館)
推薦理由：位於鶯歌的指標性現代建築，室內空間寬敞、採光極佳，融合了在地陶瓷文化與當代藝術。「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」即日起至7月12日登場，以建築光雕、聲音藝術、舞蹈影像及地景劇場打造近10分鐘沉浸式夜間展演。
📍桃園市：
推薦景點：Xpark 水族館
推薦理由：來自日本八景島團隊打造的都會型水族館。結合了日系精緻美學，有華麗的水母萬花筒與療癒的企鵝咖啡廳。Xpark 宣布，將於2026年7月1日（三）至9月30日（三）期間，攜手任天堂株式会社及台灣任天堂股份有限公司，首度於台灣推出《集合啦！動物森友會》海洋生物互動體驗展，並於本周末的6月27日預先開放體驗。
推薦景點：新竹市玻璃工藝博物館 / 春室 GLASS STUDIO
推薦理由：位於新竹公園內，可欣賞晶瑩剔透的玻璃藝術，隔壁的「春室」還能親自體驗吹玻璃 DIY、喝特色漸層咖啡。
📍新竹縣：
推薦景點：內灣戲院
推薦理由：是全台第一家木作古董老戲院改成藝文會館。老街可逛、可躲雨，也有十足的懷舊氣息。
📍苗栗縣：
推薦景點：臺灣客家文化館
推薦理由：位於銅鑼，建築外觀科技感十足，有豐富的客家多媒體互動體驗、兒童館、3D 半球幕劇場，免費可入場。
📍台中市：
推薦景點：國立自然科學博物館（科博館）
推薦理由：多年不敗的經典室內景點，是臺灣首座科學博物館，也是全臺最具規模的綜合型科學教育園區。其最大特色為結合大型擬真恐龍模型、互動式科學體驗與先進的沉浸式宇。
推薦景點：台灣玻璃館
推薦理由：結合在地生態、文化與藝術的免費觀光工廠，最大特色為「四面亮麗，八方驚奇」的玻璃展品，包含驚險刺激的黃金隧道，以及全台唯一、以數萬片玻璃打造的玻璃媽祖宮護聖宮。
📍南投縣：
推薦景點：妮娜巧克力夢想城堡
推薦理由：位於埔里的華麗歐洲古堡。多數網友提及，一踏入室內彷彿步入《哈利波特》小說場景，可以吹冷氣、穿宮廷裝拍照，還能目睹全自動化的巧克力生產線。
📍雲林縣：
推薦景點：雲林北港星巴克
推薦理由：到北港朝天宮拜拜後最適合的順遊景點，獨有的玻璃屋外觀，門市建築設計概念以雙手合十的意象貫穿整體，很符合北港印象。門市內藝術牆面，更邀請北港當地的葉成豐老師合作，運用紙雕工藝手法，表現出星巴克的咖啡生長過程。
推薦景點：國立故宮博物院南部院區
推薦理由：國際級的現代化室內博物館，建築本身就是藝術品，館內更展出大量故宮國寶，還有超好玩的兒童創意中心。
📍嘉義市：
推薦景點：嘉義市立美術館
推薦理由：由古蹟「舊菸酒公賣局」改建，將復古的木構造與現代玻璃帷幕完美融合，還有「全台最美的古蹟美術館」之封號。
📍台南市：
推薦景點：奇美博物館
推薦理由：建造成宛如歐洲宮殿，擁有世界級的兵器、樂器與動物標本收藏。室內宏偉壯觀，更備有餐廳與超商，能逛上一整天。現正展出2026年度重磅特展、英博物館鉅獻《埃及之王：法老》。
推薦景點：國立科學工藝博物館 (科工館)
推薦理由：全台最大的科學博物館，設備包含超刺激的立體螺旋溜滑梯、多種動手操作的物理交通互動設施，是高雄豔陽天或暴雨時的室內首選。
📍屏東縣：
推薦景點：國立海洋生物博物館 (車城海生館)
推薦理由：海底隧道、巨大的巨藻缸與超萌企鵝都是入館後必去的熱門活動。而「夜宿海生館」能直接睡在海底隧道中與魚群相伴更是經典活動。
推薦景點：蘭陽博物館
推薦理由：以「宜蘭是一座博物館」為核心理念，主打與自然地景共生的單面山建築美學。透過四大樓層的海拔高低邏輯，將宜蘭獨特的自然生態與人文歷史精華濃縮於展場中現正展出重點特展《正港宜蘭－烏石港正口兩百年》與常設展。
📍花蓮縣：
推薦景點：花蓮新天堂樂園
推薦理由：擁有金氏世界紀錄認證的兩大特色包含「最大馬賽克壁畫」與「室內最高雙螺旋溜滑梯」。園區緊鄰全台首座的純白貨櫃屋星巴克，並進駐了花蓮唯一的威秀影城 IMAX 影廳。另一著名的特色為區緊鄰全台首座的純白貨櫃屋星巴克。
推薦景點：國立臺灣史前文化博物館（康樂本館）
推薦理由：是臺灣東部規模最大的國家級博物館，聚焦於臺灣史前考古與南島文化。建築與園區由國際知名建築師麥可‧葛瑞夫斯（Michael Graves）設計，融合了原住民傳統意象與現代空間。
📍澎湖縣：
推薦景點：澎湖生活博物館
推薦理由：是台灣首座城市博物館，核心特色在於深度還原澎湖在地常民文化、海洋生活智慧與百年歷史。更有在地巨型縮景模型，將壯觀的望安花宅聚落以30：1縮景模型呈現，還有17米長實體比例的貿易透西船，以及石滬與抱墩等經典造景。
📍金門縣：
推薦景點：金門歷史民俗博物館
推薦理由：室內完整重現了金門的宗族文化、迎城隍盛況以及戰地歷史，是深度了解金門的核心室內景點。
📍連江縣：
推薦景點：南竿遊客中心（藍眼淚生態館）
推薦理由：生態館內利用4D多媒體互動與人工培育技術，讓旅客在白天、室內就能近距離觸摸並觀賞到震撼的藍眼淚螢光。