BIGBANG成員大聲近日在YouTube節目《家大聲》的預告中，開玩笑生氣經紀公司R&D沒問他與KARA的齡智是否有交往，就擅自作主代為否認，這讓粉絲不禁回想起過去，大聲前經紀公司YG回應旗下藝人緋聞的態度，有不少「公關名場面」；像是YG曾直接回應記者「超無言」，還曾甩鍋給另一間公司說：「SM娛樂會發表立場的」，讓粉絲笑翻。
R&D否認緋聞 大聲無奈：根本沒問過我
BIGBANG成員大聲、太陽、G-Dragon在與YG合約到期後，並未續團體經紀約，也各自找了不同的經紀公司繼續演藝活動。大聲目前簽約R&D Company，因此他日前被拍到和齡智一起看球，傳出緋聞時，也由R&D代為否認，強調兩人只是好友。但大聲事後透露，R&D根本沒先問過他，就對外聲明他是單身，讓他覺得又好氣又好笑。
前東家YG超懂尊重藝人 爆笑回應創造不少名場面
粉絲也因此想到前公司YG，因為YG的公關回應是出了名的直白，被問到旗下藝人緋聞，最常給的回答是「聯絡不上本人」、「藝人私生活難以確認」或是「藝人私人問題無法回應」等，有的時候還會直接跟記者表態「無可奉告」。過去CL與宋旻浩因配戴同款飾品就被傳戀愛時，YG更直接回「超無言」（어이가 없다），讓粉絲笑翻。
另一個經典回應的案例，則是BLACKPINK的Jennie與EXO的KAI傳緋聞時，YG居然直接甩鍋給EXO的公司，表示：「SM娛樂會發表立場的」，讓粉絲摸不著頭緒，無奈到笑出來。
而BIGBANG太陽與老婆閔孝琳2015年戀情曝光時，YG也曾回應媒體：「如果是真的就祝福」。當時的YG社長楊賢碩甚至還笑說：「這是我們太陽人生第一次交女友」，非常支持小倆口，與一般經紀公司都避談藝人緋聞的態度不同，讓粉絲稱讚YG其實一向都很尊重藝人，有問到或是沒問到，都會誠實回應，不會出現像R&D擅自作主的行為。
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BIGBANG成員大聲、太陽、G-Dragon在與YG合約到期後，並未續團體經紀約，也各自找了不同的經紀公司繼續演藝活動。大聲目前簽約R&D Company，因此他日前被拍到和齡智一起看球，傳出緋聞時，也由R&D代為否認，強調兩人只是好友。但大聲事後透露，R&D根本沒先問過他，就對外聲明他是單身，讓他覺得又好氣又好笑。
粉絲也因此想到前公司YG，因為YG的公關回應是出了名的直白，被問到旗下藝人緋聞，最常給的回答是「聯絡不上本人」、「藝人私生活難以確認」或是「藝人私人問題無法回應」等，有的時候還會直接跟記者表態「無可奉告」。過去CL與宋旻浩因配戴同款飾品就被傳戀愛時，YG更直接回「超無言」（어이가 없다），讓粉絲笑翻。
另一個經典回應的案例，則是BLACKPINK的Jennie與EXO的KAI傳緋聞時，YG居然直接甩鍋給EXO的公司，表示：「SM娛樂會發表立場的」，讓粉絲摸不著頭緒，無奈到笑出來。
而BIGBANG太陽與老婆閔孝琳2015年戀情曝光時，YG也曾回應媒體：「如果是真的就祝福」。當時的YG社長楊賢碩甚至還笑說：「這是我們太陽人生第一次交女友」，非常支持小倆口，與一般經紀公司都避談藝人緋聞的態度不同，讓粉絲稱讚YG其實一向都很尊重藝人，有問到或是沒問到，都會誠實回應，不會出現像R&D擅自作主的行為。