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▲捷運三鶯線車廂內部視野開闊、明亮舒適，內部更有多項人性化與安全防護的優化設計。（圖／新北捷運局提供）

▲捷運三鶯線列車緩緩駛入月台，全新電聯車全面優化機電與安全辨識系統。（圖／新北捷運局提供）

三鶯線通車時間確定了！新北市府今（26）稍早突發喜訊，宣布三鶯線確定於6月30日正式通車，當天下午起啟動試營運，並破天荒開放連續2個月「免費搭乘」至8月31日。通車後三鶯地區往返雙北市中心可省下約20分鐘通勤時間，為暑假交通注入全新動能。新北市長侯友宜表示，作為新北市第一條自辦的中運量捷運系統，三鶯線於6月7日完成履勘、23日正式獲交通部核准營運許可。為了回饋市民對捷運工程的鼎力支持，市府特別選在暑假前一天、6月30日下午正式開放試營運，並送上「連續2個月全線免費搭乘」的超狂好康。民眾在6月30日至8月31日期間都能免費體驗。新北捷運公司將在試乘期間廣納大眾意見，持續優化相關設施與服務。隨著三鶯線加入營運，新北市境內捷運通車總里程數正式突破「百公里」大關，達到108公里、90座車站，總里程為全國第一。捷運三鶯線全長14.29公里、共設有12座車站，路線橫跨土城、三峽及鶯歌，不僅一線連結三峽老街、鶯歌老街及新北市美術館等觀光地標，更具備強大的雙線轉乘優勢，民眾可在「頂埔站」轉乘板南線，亦可在「鶯歌車站」轉搭台鐵。未來更預留尾軌延伸至桃園八德銜接桃園綠線。新北捷運工程局長李政安指出，三鶯線克服跨越高速公路、台鐵及河川等8處高難度施工路段，並進行59項設計優化，包含全國首創在列車導入車前影像辨識系統、車內增設緊急停車鈕，以及具備10國語言的自動售票界面，打造國際級的友善搭乘環境。因應通車人潮，新北捷警隊隊長廖國安宣示，捷運警察隊將於6月29日正式成立「三鶯捷運分隊」，專責站體、月台及車廂內的巡邏與守望。未來將啟動轄區分局與捷運公司的區域聯防機制，全面提高見警率，構築全方位的乘車安全防護網。