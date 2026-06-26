我是廣告 請繼續往下閱讀

委內瑞拉衛生部長阿爾瓦拉多（Carlos Alvarado），當地時間25日接受國家電視台電訪時證實，截至目前為止，該國醫療機構登記因地震死亡人數已達235人，另有4300人受傷，不少傷者需要動手術才能進行治療。綜合《CNN》等外媒報導，隨著大規模搜救持續進行，許多民眾仍然失蹤或受困廢墟瓦礫堆，傷亡持續攀升是可以預見的事，不管是港口城鎮拉瓜伊拉（La Guaira），還是首都加拉加斯（Caracas）及周邊地區，不少居民的家園都被夷為平地，只能在街上流浪。多國陸續表態願意伸出援手，而居住在海外的委內瑞拉人，也在焦急等待親人的消息，對於委國人來說，這場災難可謂禍不單行，無疑是在政治和金融危機之際，雪上加霜。負責美國在拉丁美洲、加勒比地區軍事活動的美軍南方司令部（SOUTHCOM）證實，已增派可用部隊支援委國救災，包括「聖安東尼奧級」兩棲船塢運輸艦（USS Fort Lauderdale，LPD 28）、「比靈斯號」濱海戰鬥艦（USS Billings，LCS 15）。此外，SOUTHCOM還派出波音C-17全球霸王、C-130大力士運輸機馳援。據美軍介紹，C-17擁有強大的運載能力，可將援助物資、設備和救援隊都送至災區； C-130則是美軍的戰術主力，長期在危機中提供關鍵的空運支援，幫助災區獲得及時援助。