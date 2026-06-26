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▲阿沁（如圖）不僅是前F.I.R.飛兒樂團成員，也曾參與許多歌曲製作、擔任金曲獎評委工作。（圖／FIF打歌舞台提供）

▲蔡依林（如圖）的〈Pleasure〉在市場上具有極高的傳唱度與話題性，被視為是奪獎大熱門。（圖／凌時差提供）

第37屆金曲獎頒獎典禮於明（27）日舉行，其中備受矚目的「年度歌曲獎」，由A-Lin對上蔡依林、張惠妹、楊世暄、張震嶽、陳小霞及陳嫺靜等強敵，七搶一被視為「死亡之組」，包括樂評、音樂人都相當難選擇。阿沁不僅是前F.I.R.飛兒樂團成員，也曾參與許多歌曲製作、擔任金曲獎評委工作，對於這次的「年度歌曲獎」，他預測A-Lin的〈幸福在歌唱〉非常有機會抱回獎項。他認為，「〈幸福在歌唱〉從電影走進每個人的生活，承載的不只是旋律，而是一個關於希望、療癒與陪伴的故事。」阿沁接著分析原因，A-Lin 的演唱把力量與溫柔融合在一起，不炫技卻句句打動人心；而歌曲本身兼具流行性、傳唱度與電影敘事的感染力，這正是年度歌曲最重要的價值，不過阿沁也說，年度歌曲獎是「頂級工業資本」與「當代青年精神失序」的直覺對撞，阿沁表示蔡依林的〈Pleasure〉以及 張惠妹的〈我的存在就是愛你〉代表了國際共同寫作（Co-writing）、現代電子舞曲的頂級工業天花板，以高預算、高技術展現流行音樂的魅力。陳嫺靜的〈如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:))〉、楊世暄〈三菜一湯〉則代表獨立世代的敘事語言，以高直覺的詞曲，精準切中當代青年的精神失序與生活寫實，用私密共鳴抗衡資訊過載；而張震嶽的〈浪人的…〉與陳小霞〈老翅膀〉則是回歸質樸詞曲的歷史錨點。阿沁認為，獎項勝負取決於評審今年看重的是流行音樂的前瞻技術，還是回歸時代群體情感、安撫焦慮的渲染力。事實上，金曲獎評審向來重視的「時代象徵性」、「傳唱度與影響力」及「音樂製作高度」，蔡依林的〈Pleasure〉在市場上具有極高的傳唱度與話題性，被視為是奪獎大熱門。而張惠妹則使用最具穿透力的歌聲，詮釋當代人最渴望的愛與陪伴，具備強大的社會療癒感、觸動聽眾的集體共鳴；而A-Lin替電影《陽光女子合唱團》演唱的〈幸福在歌唱〉，不論在音樂平台或是網路上的討論度都超高，歌曲極具渲染力，並在YouTube上突破1240萬次觀看。被網友視為「天后打架」的年度歌曲獎競爭超級激烈，究竟最後獎落誰家？《NOWNEWS今日新聞》明日將帶來最新消息。