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▲「海山夜行」展演跳脫傳統單一立面光雕形式，而是透過360度環景聲光設計。（圖／新北市文化局提供）

文化局推薦最佳觀賞點：美術館戶外園區南高地、北草坪

▲新北美術館即日起推《海山夜行》光雕秀，7月4、5日更將聯合煙火秀。（圖／新北市文化局提供）

因應三鶯線將通車，新北市美術館宣告開館周年系列活動「海山夜行－新北市美術館建築光雕暨聲光環境劇場」，即日起至7月12日登場，以建築光雕、聲音藝術、舞蹈影像及地景劇場打造近10分鐘沉浸式夜間展演。7月4、5日兩天更將有煙火秀。新北市文化局表示，「海山夜行」展演跳脫傳統單一立面光雕形式，結合美術館建築及周邊戶外園區，透過360度環景聲光設計，民眾可在移動探索中感受光影流動與城市記憶交織的魅力。此次展演由陳怡潔藝術工作室與瘋戲樂工作室共同製作，並邀請國際當代舞蹈家劉奕伶參與創作。舞者身影投映於建築外牆，透過肢體語彙演繹三鶯地區「四金一陶」產業文化，包括藍染所需的水、煤礦開採的黑金、茶產業的茶金，以及陶瓷工藝等在地特色，呈現文化與藝術交融的視覺饗宴。文化局指出，「海山夜行」採360度環景光雕設計，不同觀賞位置可獲得截然不同的體驗，推薦民眾前往美術館戶外園區南高地、北草坪、公共藝術作品「三鶯之心」周邊，以及捷運三鶯線鶯歌站往美術館方向的通廊等區域欣賞，從不同角度感受光影變化與建築之美。日期：即日起至7月12日時間：▪️（即日起至7月10日）：每晚 19:00、19:30、20:00、20:30（週一休館）▪️（6月27日至28日、7月4日至5日）：每晚 19:00、20:00、21:00▪️（7月11日至12日）：每晚 19:00、19:30、20:00、20:30、21:00時間：19:15分、20:15內容：由無獨有偶工作室劇團帶來「山與海」，透過大型偶戲呈現自然生命甦醒與共生意象時間：19:15、20:15由優尼克當代馬戲團演出「臨界點」，結合巨輪裝置、馬戲技巧與燈光設計，探索身體、空間與科技之間的關係。時間：兩日20時20分內容：，以「共生」為主題，透過璀璨煙火回應三鶯地區的人文底蘊，描繪城市與居民共同成長、共同呼吸的美好夜景。備註：7月4日19:15將有布拉瑞揚舞團《漂亮漂亮》演出、7月5日19:15則有身聲跨劇場《希望之翼》