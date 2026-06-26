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▲紐約洋基隊全球球員招募統籌 Matt Slater 出席賴謙凡加盟美國職棒紐約洋基隊記者會。（圖／記者朱永強攝）

▲王建民、郭阜林出席賴謙凡加盟美國職棒紐約洋基隊記者會。（圖／記者朱永強攝）

台灣18歲青棒好手賴謙凡日前以85萬美元（約新台幣2695萬）加盟美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）紐約洋基隊，今（26）日雙方在臺北舉辦加盟儀式。被問到為何選擇加入歷史悠久的「條紋軍」，談到洋基隊印象，賴謙凡直言是大前輩王建民，「雖然他投球時我還沒出生，但從大人口中這樣傳下來，看影片就知道非常強的球員。」聽到前輩連續2年在大聯盟奪19勝，賴謙凡靦腆笑說，「當然會想超過。」賴謙凡在加盟洋基隊前，獲得美國、日本不少球隊關注，幾經考慮後，賴謙凡決定成為洋基隊史第3位台灣球員，「不管美國、日本也好，其實都非常的用心。美國跟我講的細節，我覺得更符合自己的需求，跟家人討論後，選擇了美國。」至於細節為何，賴謙凡不方便透露。被問到洋基隊經典「條紋球衣」是否有加分，賴謙凡笑說，「對，多多少少有一點！」談到對洋基隊的印象，賴謙凡直言是大前輩「王建民」以及「傳統強權」，「球隊歷史悠久，最有印象就是王建民。雖然他投的時候我還沒出生，但從大人口中這樣傳下來，看影片就知道非常強的球員。」聽到前輩連續2年19勝的紀錄，賴謙凡有更大目標，「當然會想超過。」賴謙凡去年入選U18世界盃中華隊，看到美國隊的實力後，他坦言很受挫，「原來這就是國外好投手實力，『我這樣能出國嗎？』我想拚出國的話，我這樣其實還不夠，受挫後再讓自己鎮定，知道自己要變更強才能出國。」賴謙凡說，從U18結束後，有針對變化球做加強，也強化身體素質，幫助球速提升、變化球更犀利。談到未來旅美的目標，賴謙凡表示，「很簡單，就是不要受傷，這比較重要，因為身體是自己的財產，不要受傷比較重要。然能走到哪裡我覺得盡力就好，對自己的付出、負責任。」賴謙凡現年18歲，來自台東，畢業於桃園市大溪高中，身高183公分、體重82公斤，以簽約金為85萬美元（約新台幣2695萬）加盟洋基隊。賴謙凡近期將前往位於多明尼加的洋基DSL（Dominican Summer League）學院報到，正式展開職業生涯。