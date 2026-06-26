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▲ 三鶯線路線圖。（圖／記者張家瑋攝）

▲三鶯線頂埔站進站閘口已就緒，智慧驗票系統全面支援多元行動支付與各類電子票證。（圖／新北捷運局提供）

▲捷運三鶯線列車車廂內設有「緊急停車鈕」，平時是蓋起，遇到緊急狀況才能開啟使用，若民眾無故隨意開啟，最高可處以 100 萬元罰鍰。（圖／新北捷運局提供）

▲內政部實價登錄顯示，受捷運通車利多拉抬，三峽預售屋單價最高紀錄已衝上每坪 62.5 萬元。（圖／內政部實價登錄）

▲鶯歌預售市場在捷運與台鐵雙鐵題材加持下，官方實價登錄單價最高已逼近 54.47 萬元。（圖／內政部實價登錄）

捷運三鶯線確定於下週二（6月30日）正式通車！這條引頸期盼的交通大動脈，不僅祭出連續2個月免費試乘福利，更公開了正式票價與多元支付規定。本篇終極懶人包為您盤點全線12座車站、TPASS定期票優惠、最低20元起跳的路線票價，並由專家深度解析沿線最新房價，揭曉是哪一區新建案單價已強勢站上6字頭！LB01 頂埔站：【核心轉運站】無縫轉乘捷運板南線，設直達通道，2分鐘對接藍線月台。LB02 媽祖田站：車站位於土城區中央路四段。LB03 長壽山站：車站位於三峽區介壽路三段。LB04 橫溪站：車站位於三峽橫溪地區環河路。LB05 龍埔站：車站位於三峽區龍埔路。LB06 三峽站：車站位於三峽區國慶路。LB07 台北大學站：車站位於三峽區復興路，鄰近北大特區。LB08 鶯歌車站：【核心轉運站】設專屬彩虹通廊，2分鐘快速轉乘台鐵鐵路。LB09 陶瓷老街站：車站位於鶯歌溪側，直達熱門觀光老街商圈。LB10 國華站：車站位於鶯歌區國華路近光明街口。LB11 永吉公園站：車站位於鶯歌區鶯桃路、德昌二街口。LB12 鶯桃福德站：【未來延伸轉運】預留尾軌，未來延伸桃園八德銜接桃園綠線通往機場。三鶯線通車當天下午即開放試營運，官方也正式公告了票價結構與好康優惠：：2026年6月30日至8月31日暑期實施全線免費搭乘，期間從頂埔站（LB01）搭到終點鶯桃福德站（LB12）票價通通 0 元！：基本票價比照台北捷運系統，基本里程 5 公里內為新台幣 20 元，超過 5 公里後依里程級距，每 5 公里增加 5 元。從頂埔站（LB01）坐到終點鶯桃福德站（LB12）正式單程票價為 30 元。：正式收費後，全面適用 TPASS基北北桃都會通 定期票（每月新台幣 1200 元），享無限次搭乘與 YouBike 優惠。車站閘門同步支援悠遊卡、一卡通、icash 及多元行動支付。：因應無人駕駛，車廂內增設全國首創「緊急停車鈕」保命神器。新北市政府捷運工程局長李政安提醒，該按鈕僅限軌道異物、火災等極端危急狀況使用，若無故隨意開啟者，最高可依法處以 100 萬元罰鍰。捷運紅利帶動沿線房市大暴發，三峽 5 年漲幅破 31%，鶯歌也告別 2 字頭。信義房屋三峽學勤店專員陳易揚先前指出，北大特區過去最大痛點為交通不便，通車後將有效穩定通勤，目前區域入住率高達 95%，受通車效應帶動，新建案單價已強勢站上 6字頭，正持續磁吸土城科技業員工與高資產換屋族進場。另外，緊鄰末端聯開案的。京懋建築執行長范秉豐先前表示，因應家戶人口變化，建案如「京懋明日和」皆以自住與減房設計為核心，大基地開發更能支撐完整公設。《NOWNEWS今日新聞》實際上實價登錄查詢，發現鶯歌預售屋今年以來，天花板價已推高到每坪54.47萬元。中信房屋研展室副理莊思敏與中信房屋三鶯團隊店東詹智民則表示，在政府打炒房大環境下市場回歸理性，目前，是小資族極佳的進場時機。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中也總結，三鶯線中長期具備串聯北北桃大都會區長遠優勢，自住剛需族群可把握當前房市盤整期大膽議價卡位。